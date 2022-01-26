Чем массово болеют россияне в январе 2022 года

Температура выше 38°С, ломота в теле, насморк, першение в горле – это типичные симптомы заболевания новым штаммом «омикрон». Именно из-за него в январе 2022 года в России началась пятая волна эпидемии коронавируса. Тесты не всегда подтверждают диагноз. В России ложноотрицательные ПЦР-тесты бывают в 30% случаев. Новый штамм коронавируса «омикрон» в 7 раз заразнее прежних вариантов.

«Симптомы, больше похожи на те, которые бывают при сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – предупреждает Роспотребнадзор.

Царапающее ощущение в горле (скорее першение, чем боль) может быть типичным симптомом «омикрона», в отличии от других штаммов коронавируса, как считают южноафриканские врачи.

Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Но в этом заключается дополнительная опасность, если диагноз COVID-19 будет поставлен не сразу. Человек, заболевший штаммом «омикрон», может стать заразным сразу в первые сутки после инфицирования.

Единственным способом диагностики коронавируса остается ПЦР-тестирование. Но в России сбой дают 30% тестов на COVID-19, согласно статистике Минздрава. В результате люди с ложноотрицательными результатами не соблюдают режим самоизоляции и заражают других.

Точнее всего результаты теста показывают на третий день после появления первых симптомов. В первые дни после инфицирования концентрация вируса в организме еще слишком мала, чтобы его мог определить анализ, а через неделю-две иммунная система уже убивает SARS-CoV-2.

Точность тестирования снижается и от того, что среди заболевших появляются вакцинированные люди. Они выделяют вирус в меньшем количестве и не такое продолжительное время, считает замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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