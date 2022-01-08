«Омикроном» переболеют все»: врач Мясников призвал пересмотреть тактику борьбы с коронавирусом

Вчера, 22:09

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«Омикроном» переболеют все»: врач Мясников призвал пересмотреть тактику борьбы с коронавирусом
Фото из открытых источников

Телеведущий и главный врач московской больницы №?71 Александр Мясников в связи с ростом числа случаев заболеваний COVID-19 в России, а также из-за распространения штамма «омикрон» предложил пересмотреть стратегию и тактику борьбы с  данной болезнью.

«То, что работало в первые волны, с «Омикроном» работать не будет. В условиях распространения вируса по миллиону человек в день, как в США, например, надо осознать, что инфекцию перенесут практически все, причем и невакцинированные, и вакцинированные», – написал доктор в своем Telegram-канале.

Он говорит, что вакцина защитит от тяжелого течения болезни, но не от ОРЗ, вызванного «омикроном». В связи с этим Мясников задает вопрос о целесообразности ограничений в волну «омикрона». 

«Доводить людей до психозов репортажами о «сотнях тысяч заболевших в день»?! Или оденем всех в противогазы и запрем дома, запретив ходить даже в магазин, как в Китае?! Надо сейчас, сегодня продумать стратегию», – рассуждает врач.
«ОРЗ, вызванное штаммом «омикрон», распространяется по всему миру, и его не остановить теми мерами, к которым привыкли прибегать правительства большинства стран. Как бы борьба с «омикроном» не оказалась хуже самого «омикрона», – сделал вывод телеведущий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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