Академик Зверев объяснил, почему COVID-вакцина детям не нужна

Сегодня, 15:54

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Академик Зверев объяснил, почему COVID-вакцина детям не нужна
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев уверен, что вакцинацию детей от коронавируса в России проводить не стоит. Причин для этого несколько, отметил он во время своего вчерашнего выступления на конференции «Врачи за правду!».

Первая - большинство заболевших детей переносят коронавирус легко. Этому есть объяснение. У детей рецепторы ACE2, в отличие от взрослых, имеются в незначительном количестве, поэтому мало вирусных частиц к ним попадают. Из этого вытекает, что можно усомниться в информации о том, что дети являются переносчиками КВИ.

«У них нет большого количества вируса в носоглотке, чтобы его широко распространять», - пояснил академик.

Умирают же от COVID-19 только несовершеннолетние с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими, как онкология, диабет, нарушения иммунной системы, ожирение.

Вторая - совместимость вакцинации от коронавируса детей, которые не болеют, с существующим календарем прививок.

«Мы что, будем каждые полгода вводить детям вакцину? А их календарь вакцинации? Куда он полетит? Тем более что в календаре есть живые, убитые [вакцины]. Мы знаем, что можно одновременно ввести пять патогенов, но это должны быть одни и те же. Но они все запускают иммунитет по одному и тому же пути. И мы всегда делаем перерыв, и очень серьезный, перед тем как делать вторую вакцинацию», — приводит слова академика «Красная весна».

Напомним, в РФ вакцинация от коронавируса подростков 12-17 лет должна стартовать в ближайшее время. Вакцину «Спутник М», которая будет использоваться, Минздрав РФ уже одобрил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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