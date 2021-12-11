Академик Зверев объяснил, почему COVID-вакцина детям не нужна

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев уверен, что вакцинацию детей от коронавируса в России проводить не стоит. Причин для этого несколько, отметил он во время своего вчерашнего выступления на конференции «Врачи за правду!».
Первая - большинство заболевших детей переносят коронавирус легко. Этому есть объяснение. У детей рецепторы ACE2, в отличие от взрослых, имеются в незначительном количестве, поэтому мало вирусных частиц к ним попадают. Из этого вытекает, что можно усомниться в информации о том, что дети являются переносчиками КВИ.
«У них нет большого количества вируса в носоглотке, чтобы его широко распространять», - пояснил академик.
Умирают же от COVID-19 только несовершеннолетние с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими, как онкология, диабет, нарушения иммунной системы, ожирение.
Вторая - совместимость вакцинации от коронавируса детей, которые не болеют, с существующим календарем прививок.
«Мы что, будем каждые полгода вводить детям вакцину? А их календарь вакцинации? Куда он полетит? Тем более что в календаре есть живые, убитые [вакцины]. Мы знаем, что можно одновременно ввести пять патогенов, но это должны быть одни и те же. Но они все запускают иммунитет по одному и тому же пути. И мы всегда делаем перерыв, и очень серьезный, перед тем как делать вторую вакцинацию», — приводит слова академика «Красная весна».
Напомним, в РФ вакцинация от коронавируса подростков 12-17 лет должна стартовать в ближайшее время. Вакцину «Спутник М», которая будет использоваться, Минздрав РФ уже одобрил.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда. В ПРФ объяснили, кто и на каких...Подробнее
Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...Подробнее
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...Подробнее
Бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал о цели, которую преследовал Киев, устроив новую провокацию у берегов Крыма. Он...Подробнее
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовал отчет о заболевших новым штаммом коронавируса...Подробнее
Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...Подробнее
Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в...Подробнее
Сотрудники НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили россиян о недопустимости ранней ревакцинации вакцинами на основе матричной...Подробнее
Российский экономист и аналитик Михаил Хазин дал прогноз по предстоящей экономической ситуации в стране. По словам...Подробнее
Комментировать