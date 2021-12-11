Reuters: Привитые против коронавируса столкнулись с опасностью

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Большинство из 43 случаев заражения штаммом «омикрон» в США пришлось на людей, которые ранее были полностью вакцинированы от коронавируса, сообщает агентство Reuters. При этом 14 из инфицированных получили еще и бустерную дозу вакцинного препарата. Судя по всему, новым штаммов зачастую заражаются привитые люди.
Среди заразившихся «Омикроном» 25 человек были в возрасте от 18 до 39 лет. 14 человек путешествовали по миру, 6 пациентов ранее уже были инфицированы коронавирусом. Вирусолог из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Ларри Кори отметил, что нынешние вакцины не защищают от нового штамма, поэтому нужны более качественные препараты, пишет ura.news.
Напомним, что штамм «Омикрон» впервые был выявлен в Южной Африке. Как стало известно, первые россияне, заразившиеся новым штаммом, были вакцинированы. По словам директора Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова,
в России растет число инфицированных «Омикроном».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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