Reuters: Привитые против коронавируса столкнулись с опасностью

Сегодня, 10:19

0

Image 16+
Reuters: Привитые против коронавируса столкнулись с опасностью
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Большинство из 43 случаев заражения штаммом «омикрон» в США пришлось на людей, которые ранее были полностью вакцинированы от коронавируса, сообщает агентство Reuters. При этом 14 из инфицированных получили еще и бустерную дозу вакцинного препарата. Судя по всему, новым штаммов зачастую заражаются привитые люди.

Среди заразившихся «Омикроном» 25 человек были в возрасте от 18 до 39 лет. 14 человек путешествовали по миру, 6 пациентов ранее уже были инфицированы коронавирусом. Вирусолог из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Ларри Кори отметил, что нынешние вакцины не защищают от нового штамма, поэтому нужны более качественные препараты, пишет ura.news.

Напомним, что штамм «Омикрон» впервые был выявлен в Южной Африке. Как стало известно, первые россияне, заразившиеся новым штаммом, были вакцинированы. По словам директора Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова,

в России растет число инфицированных «Омикроном».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Вирусолог Нетесов допустил, что омикрон может преподнести «сюрпризы»

11-12-2021, 19:44

Центр имени Гамалеи предостерег от частой ревакцинации

11-12-2021, 16:04

В НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили о непредсказуемых последствиях ранней ревакцинации мРНК-вакцинами

11-12-2021, 14:59

Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка

11-12-2021, 11:54

Пандемия COVID-19: Готова ли РФ вакцинировать своих детей?

11-12-2021, 09:54

Врачи объяснили, как в России будут прививать детей от коронавируса COVID-19

10-12-2021, 23:24

В Израиле сообщили о снижении смертности от коронавируса после бустерной прививки

10-12-2021, 17:34

В России предложили создать «консервы» из вакцин

10-12-2021, 15:19

Доктор Альтштейн назвал вирус, ведущий к ещё одной пандемии страшнее COVID-19

10-12-2021, 09:54

Академик РАН: Взрослые не хотят вакцинироваться от коронавируса, а страдают дети

10-12-2021, 09:54

Переболевший коронавирусом противник прививок из Италии призвал вакцинироваться

9-12-2021, 21:21

Опыт вакцинации в Британии признали успешным

9-12-2021, 17:59

Александр Беглов проигнорировал данные о росте заражений и отчитался об "успехах" в борьбе с пандемией

9-12-2021, 15:34

Глава Минздрава Германии назвал две дозы вакцины недостаточными

9-12-2021, 14:39

«Колите своих детей и внуков». Родители завели жесткий спор о вакцинации подростков от коронавируса

9-12-2021, 13:44

Россиянам рассказали, можно ли заразиться COVID-19 после прививки от коронавируса

9-12-2021, 13:44

В Самарской области несколько вакцинированных скончались от ковида

9-12-2021, 13:04

Профессор Воробьев высказался о вакцинации: если заткнуть всем рты – лучше не станет

9-12-2021, 12:54

Врач-иммунолог Крючков опроверг заявления о способности омикрон-штамма стать живой вакциной

8-12-2021, 22:49

В Сыктывкаре у мужчины после вакцинации от коронавируса случился отек Квинке

8-12-2021, 16:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

11-12-2021, 10:44

0

Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....

Подробнее
The Gateway Pundit: около 300 спортсменов в мире скончались после вакцинации от COVID-19

The Gateway Pundit: около 300 спортсменов в мире скончались после вакцинации от COVID-19

10-12-2021, 16:34

0

Блог-платформа The Gateway Pundit заявила о том, что после вакцинации от COVID-19 в мире умерли порядка 300...

Подробнее
Аналитик Бодрова рассказала о последствии индексации пенсий

Аналитик Бодрова рассказала о последствии индексации пенсий

10-12-2021, 18:39

0

Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...

Подробнее
В Сбербанке напомнили россиянам о бонусе вдобавок к 10 тыс. рублей

В Сбербанке напомнили россиянам о бонусе вдобавок к 10 тыс. рублей

10-12-2021, 12:09

0

В Сбербанке сообщили о том, что некоторые россияне, являющиеся держателями карты данной кредитной организации, до конца...

Подробнее
Российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс»

Российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс»

10-12-2021, 12:04

0

В водах Керченского пролива российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс». Произошел этот инцидент...

Подробнее
Американский эксперт назвал два способа защитить Украину от нападения России

Американский эксперт назвал два способа защитить Украину от нападения России

10-12-2021, 14:34

0

Эксперт Центра стратегических и международных исследований, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан изложил для...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Семьи в России получат единовременную выплату в размере 19 981 рубль с 1 февраля 2022 года

Семьи в России получат единовременную выплату в размере 19 981 рубль с 1 февраля 2022 года

10-12-2021, 11:04

0

Новые денежные выплаты получат семьи с детьми в феврале 2022 года. Данная выплата начисляется семьям при рождении...

Подробнее
Пенсионерам РФ старше 70 лет готовят прибавку к пенсии до 12 00 рублей

Пенсионерам РФ старше 70 лет готовят прибавку к пенсии до 12 00 рублей

11-12-2021, 12:29

0

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...

Подробнее
Клинцевич рассказал, каким будет ответ России на следующую провокацию Киева

Клинцевич рассказал, каким будет ответ России на следующую провокацию Киева

10-12-2021, 23:19

0

Бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал о цели, которую преследовал Киев, устроив новую провокацию у берегов Крыма. Он...

Подробнее
В Новосибирске фельдшера из-за поста о вакцинации вызвали в Следком

В Новосибирске фельдшера из-за поста о вакцинации вызвали в Следком

10-12-2021, 16:59

0

Фельдшера скорой помощи новосибирской клинической центральной районной больницы Анастасию Ш. вызвали «для беседы» в...

Подробнее

Врач Кондрахин указал на странный казус с вакцинацией от коронавируса COVID-19 в РФ