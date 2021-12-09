Вирусолог Нетесов допустил, что омикрон может преподнести «сюрпризы»

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Известный российский вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, какие сюрпризы, по его мнению, может преподнести штамм омикрон.
Мир узнал о нем только 24 ноября. Но к сему моменту он уже успел проникнуть на территорию не менее 50 стран. Появился омикрон и в России. Официально сообщается о двоих зараженных, но отечественные специалисты предполагают, что их намного больше.
В СМИ проскальзывает информация о том, что омикрон поражает, преимущественно, привитых. Что же касается вакцин, новый штамм научился их обходить.
Нетесов уверен: вакцинацию останавливать нельзя, хотя некоторые и пытаются убедить всех в том, что она стала бесполезна.
«Самая интересная статья была опубликована в газете «The Jerusalim Post». Судя по данным, которые получены в лабораториях, там (в Южной Африке) этот штамм распространен очень сильно. Болеют в основном не вакцинированные люди. То есть вакцина все-таки работает, хотя и с меньшей эффективностью. По предварительным оценкам — процентов на 70-80. Поэтому прививаться надо продолжать», - прокомментировал вирусолог.
Нетесов также сообщил, что на текущий момент ученым удалось описать шесть основных симптомов штамма. Это сильная усталость и головная боль, вплоть до пульсирующей, ломота в теле, першение в горле, частое чихание и такой нетипичный для ковида признак, как жидкие выделения из носа.
«Я думаю, что он не просто так к нам пришел, а для того, чтобы им переболела большая часть населения. Судя по ситуации, этот вариант может если не вытеснить «дельту», то точно к ней присоединиться, потому что он размножается явно быстрее остальных вариантов. Пока нужно просто наблюдать за болеющими людьми, могут быть и сюрпризы... Пока мы не знаем долговременных последствий «омикрона», бороться с ним надо так же, как с другими вариантами КВИ», - пояснил Нетесов в интервью изданию «НДН».
Он добавил, что россиянам надо не бояться омикрона, а продолжать и дальше тщательно выполнять все противоэпидемические меры, активно прививаться и обязательно носить маски.
В минувшем году ведь, вспоминает эксперт, грипп не свирепствовал не потому, что распространялся коронавирус. На самом деле его вытеснили маски.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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