В НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили о непредсказуемых последствиях ранней ревакцинации мРНК-вакцинами

Сотрудники НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили россиян о недопустимости ранней ревакцинации вакцинами на основе матричной РНК. Подчеркивается, что бустерная доза через три месяца после курса полной вакцинации изучена еще недостаточно хорошо. А это значит, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми, передает «Мойка 78» со ссылкой на Twitter-аккаунт вакцины «Спутник V».

В центре им. Гамалеи, который является ее разработчиком, напомнили, что во время эпидемий ревакцинация через три месяца никогда не применялась. Между тем спешка и сокращение интервала введения бустера до трех месяцев может привести к непредвиденным последствиям.

Ранее гендиректор и соучредитель компании BioNTech Угур Шахин заявил, что учитывая стремительное распространение по миру нового омикрон-штамма бустерная доза вакцины будет необходима гражданам не через полгода, а уже через три месяца после прохождения курса первичной вакцинации.

Между тем такая настойчивость зарубежных производителей вызывает высокий уровень сопротивляемости даже среди привитых, поскольку пока нет сведений о том, что омикрон переносится тяжело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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