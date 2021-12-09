В НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили о непредсказуемых последствиях ранней ревакцинации мРНК-вакцинами

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Сотрудники НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили россиян о недопустимости ранней ревакцинации вакцинами на основе матричной РНК. Подчеркивается, что бустерная доза через три месяца после курса полной вакцинации изучена еще недостаточно хорошо. А это значит, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми, передает «Мойка 78» со ссылкой на Twitter-аккаунт вакцины «Спутник V».
В центре им. Гамалеи, который является ее разработчиком, напомнили, что во время эпидемий ревакцинация через три месяца никогда не применялась. Между тем спешка и сокращение интервала введения бустера до трех месяцев может привести к непредвиденным последствиям.
Ранее гендиректор и соучредитель компании BioNTech Угур Шахин заявил, что учитывая стремительное распространение по миру нового омикрон-штамма бустерная доза вакцины будет необходима гражданам не через полгода, а уже через три месяца после прохождения курса первичной вакцинации.
Между тем такая настойчивость зарубежных производителей вызывает высокий уровень сопротивляемости даже среди привитых, поскольку пока нет сведений о том, что омикрон переносится тяжело.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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