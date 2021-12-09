Центр имени Гамалеи предостерег от частой ревакцинации

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В Центре им. Гамалеи рассказали, какие могут быть последствия при ревакцинации вакцинами Pfizer и Moderna каждые три месяца.
Российские эксперты предполагают, что введение бустерных доз мРНК-вакцин с таким коротким перерывом может иметь непредвиденные последствия для здоровья, передает РБК. Они отметили, что ранее никогда ревакцинация не проводилась с таким коротким перерывом.
Отметим, сооснователь компании BioNTech Угур Шахин заявил о том, что из-за распространения штамма «омикрон» сроки ревакцинации могут сократиться до трех месяцев. Это, по его словам, повысит уровень защиты от коронавируса.
В Великобритании уже сократили срок ревакцинации с шести до трех месяцев в связи с появлением нового штамма COVID-19. Об этом стало известно 29 ноября.
Разработчики «Спутника V» подчеркнули, что эта вакцина относится к препаратам, созданным на основе аденовирусных векторов человека, вызывающих обычную простуду. Данная технология более изучена, поэтому, по мнению российских ученых, можно говорить о высокой эффективности и безопасности российской вакцины от коронавируса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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