Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка

Сегодня, 11:54

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Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Эксперты рассказали о том, для чего необходимо ревакцинироваться от коронавируса.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что в РФ начинает распространяться штамм «омикрон», передает РГ. И этот штамм, судя по всему, оказался даже более заразным, чем «дельта». Бустреная доза, подчеркнул Гинцбург, позволит повысить защиту от нового штамма.

Стоит отметить, что период ревакцинации пока рекомендуется в шесть месяцев. Но все же в ряде случаев от этих сроков можно отойти. У некоторых людей защита снижается даже раньше в силу особенностей их организма. Также снизиться иммунитет может из-за некоторых заболеваний или лекарственных препаратов.

Но в целом Минздрав рекомендует бустерную прививку раз в полгода. Раньше же пока ревакцинироваться в России не получится, поскольку система регистрации не позволит ввести данные пациента. А, к примеру, в Великобритании ревакцинация разрешена уже через три месяца после предыдущей вакцинации.

Сейчас в РФ ревакцинация открыта для всех взрослых, хотя в ряде стран все же рекомендуется ревакцинироваться людям из групп риска. Поэтому не исключено, что и в России также им разрешат ревакцинироваться раньше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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