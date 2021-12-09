Пандемия COVID-19: Готова ли РФ вакцинировать своих детей?

Сегодня, 09:54

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Пандемия COVID-19: Готова ли РФ вакцинировать своих детей?
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В России еще до конца текущего года начнется вакцинация подростков от коронавируса.

О том, что в стране вскоре начнут вакцинироваться возрастную группу 12-17 лет сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает Finam.Ru. Он подчеркнул, что  до конца года в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тысяч доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M». Но подросткам младше 15 лет прививки будут делать только с одобрения родителей.

И хотя Минздрав говорит о том, что вакцинация подростков важна для сдерживания коронавирусной инфекции, немало родителей, и даже ученые не согласны с этим. Завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета Виталий Зверев отметил, что россияне пока не готовы к тому, чтобы начинать вакцинацию детей. Он подчеркнул, что официальная статистика не предоставляет информации касательно того, какой процент детей и подростков в общем числе заболевших. Эксперты отмечают и то, что новый штамм «омикрон» вызывает более легкое течение болезни, хотя симптоматика и развивается интенсивнее.

Но при этом специалисты отмечают, что только вакцинация снижает вероятность формирования новых опасных штаммов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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