В России предложили создать «консервы» из вакцин

Сегодня, 15:19

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В России предложили создать «консервы» из вакцин
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Замиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов предложить работать на опережение и создавать «консервы» вакцин против новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Логунов отметил, что ревакцинация является эффективным инструментом для решительной борьбы с коронавирусом, в том числе с новыми вариантами COVID-19. Однако мир постоянно сталкивается с новыми вызовами, появляются новые штаммы, под которые вакцинные препараты еще не адаптированы - на модернизацию требуется время. Посему, полагает ученый, было бы целесообразным разрабатывать заготовки вакцин.

«Мне кажется, в любом случае мы должны создавать своего рода "консервы", проводить постоянный мониторинг, выявлять штаммы, вызывающие озабоченность, на опережение создавать новые вакцинные конструкции, испытывать их в ограниченных клинических и доклинических исследованиях», — пояснил замдиректора института им. Гамалеи.

Нынче ученые центра, где была разработана первая зарегистрированная в РФ вакцина от ковид, совместно со специалистами Института искусственного интеллекта пытаются спрогнозировать путь дальнейшей эволюции КВИ. Логунов подчеркнул, что благодаря такому подходу ученые смогут «опережать COVID-19, а не гоняться за каждой мутацией».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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