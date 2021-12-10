Доктор Альтштейн назвал вирус, ведущий к ещё одной пандемии страшнее COVID-19

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Инфекция птичьего гриппа с высокой степенью вероятности могла бы распространить по всему земному шару такую пандемию, которая стала бы сильнее, мощнее, заразнее нынешней коронавирусной. Такую информацию в общении с журналистом онлайн-издания URA.Ru рассказал известный российский профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
«На нашей планете ни один учёный и медицинский специалист не смог бы дать твёрдую гарантию того, что больше никогда в истории земного шара не появится нового, такого же мощного и заразного вируса, который может вызвать обширную пандемию во всех уголках мира. Максимальное подозрение на данную тему у учёных всей планеты вызывает вирус гриппа пернатых обитателей Земли. Данный патоген присутствует у птиц всегда и постоянно, однако, по своей биологии, ему необходима чрезвычайно высокая доза материала, чтобы перейти от пернатых на людей и далее потом для передачи от одного человека к другим людям», — объяснил репортёру издания URA.Ru Анатолий Альтштейн.
По словам вирусолога, птичий грипп может стать более заразным из-за мутаций.
«В результате мутации он сможет эти свойства изменить. Он может стать для человека гораздо более заразным и передаваться от человека к человеку, что приведет к пандемии. За этим внимательно следят. Это напряженная точка», — объяснил он.
Собеседник агентства отметил, что сегодня трудно спрогнозировать, в каком месте может появиться вирус, способный привести к новой пандемии.
«Это могут быть любые географические точки. Особенно там, где более-менее сохраненная живая природа, где много птиц, летучих мышей, обезьян. Это может быть Африка, Юго-Восточная Азия», — заключил профессор.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Новая стимулирующая выплата от государства может быть выплачена тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от...Подробнее
Завлабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Андрей Комиссаров рассказал о...Подробнее
Новые денежные выплаты получат семьи с детьми в феврале 2022 года. Данная выплата начисляется семьям при рождении...Подробнее
Блог-платформа The Gateway Pundit заявила о том, что после вакцинации от COVID-19 в мире умерли порядка 300...Подробнее
Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...Подробнее
В Сбербанке сообщили о том, что некоторые россияне, являющиеся держателями карты данной кредитной организации, до конца...Подробнее
Эксперт Центра стратегических и международных исследований, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан изложил для...Подробнее
В водах Керченского пролива российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс». Произошел этот инцидент...Подробнее
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...Подробнее
Комментировать