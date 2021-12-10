Доктор Альтштейн назвал вирус, ведущий к ещё одной пандемии страшнее COVID-19

Инфекция птичьего гриппа с высокой степенью вероятности могла бы распространить по всему земному шару такую пандемию, которая стала бы сильнее, мощнее, заразнее нынешней коронавирусной. Такую информацию в общении с журналистом онлайн-издания URA.Ru рассказал известный российский профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«На нашей планете ни один учёный и медицинский специалист не смог бы дать твёрдую гарантию того, что больше никогда в истории земного шара не появится нового, такого же мощного и заразного вируса, который может вызвать обширную пандемию во всех уголках мира. Максимальное подозрение на данную тему у учёных всей планеты вызывает вирус гриппа пернатых обитателей Земли. Данный патоген присутствует у птиц всегда и постоянно, однако, по своей биологии, ему необходима чрезвычайно высокая доза материала, чтобы перейти от пернатых на людей и далее потом для передачи от одного человека к другим людям», — объяснил репортёру издания URA.Ru Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, птичий грипп может стать более заразным из-за мутаций.

«В результате мутации он сможет эти свойства изменить. Он может стать для человека гораздо более заразным и передаваться от человека к человеку, что приведет к пандемии. За этим внимательно следят. Это напряженная точка», — объяснил он.

Собеседник агентства отметил, что сегодня трудно спрогнозировать, в каком месте может появиться вирус, способный привести к новой пандемии.

«Это могут быть любые географические точки. Особенно там, где более-менее сохраненная живая природа, где много птиц, летучих мышей, обезьян. Это может быть Африка, Юго-Восточная Азия», — заключил профессор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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