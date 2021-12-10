Академик РАН: Взрослые не хотят вакцинироваться от коронавируса, а страдают дети

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Новый штамм коронавируса, который получил название Омикрон, ВОЗ посчитала более заразным, чем его предшественники. Омикрон активно распространяется по миру. Из-за появления нового варианта патогена многие страны снова вводят ограничения. Президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова высказала мнение о том, что вакцинация сейчас необходима как неболевшим, так и переболевшим, пишет rg.ru.
Академик РАН подчеркнула, что коронавирус проникает в организм человека воздушно-капельным путем, реже - через желудочно-кишечный тракт. В обоих случаях вирус преодолевает барьеры слизистых и стимулирует мукозальный иммунитет - защиту слизистых от проникновений того же вируса, в меньшей степени - системную защиту всего организма. При этом новой штамм легко преодолеет барьеры. И человек, ранее перенесший коронавирус, будет все равно уязвим для нового штамма. Введение вакцины стимулирует выработку сильного системного иммунного ответа как на конкретный вариант вируса, так и на новые мутации за счет использования в вакцине общих антигенных участков, присущих разным типам вируса. Но по сравнению с иммунитетом, выработанным болезнью, прививка формирует более слабую защиту слизистых. Поэтому вакцинированный тоже может заразиться, но общая иммунная защита поможет человеку легко перенести заболевание и защитит от летального исхода. Уже появились вакцины, вводимые в нос в виде спрея. Их лучше применять в совокупности с вакциной, вводимой парентерально, заявила эксперт.
Кроме того, Намазова-Баранова подчеркнула, что коллективный иммунитет не будет достигнут, если не вакцинировать подростков. Она также обратила внимание на тот факт, что взрослые неохотно вакцинируются, а страдают от этого дети, которые порой очень тяжело переносят болезнь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Новая стимулирующая выплата от государства может быть выплачена тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от...Подробнее
Завлабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Андрей Комиссаров рассказал о...Подробнее
Новые денежные выплаты получат семьи с детьми в феврале 2022 года. Данная выплата начисляется семьям при рождении...Подробнее
Блог-платформа The Gateway Pundit заявила о том, что после вакцинации от COVID-19 в мире умерли порядка 300...Подробнее
Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...Подробнее
В Сбербанке сообщили о том, что некоторые россияне, являющиеся держателями карты данной кредитной организации, до конца...Подробнее
Эксперт Центра стратегических и международных исследований, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан изложил для...Подробнее
В водах Керченского пролива российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс». Произошел этот инцидент...Подробнее
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...Подробнее
Комментировать