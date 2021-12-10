Академик РАН: Взрослые не хотят вакцинироваться от коронавируса, а страдают дети

Новый штамм коронавируса, который получил название Омикрон, ВОЗ посчитала более заразным, чем его предшественники. Омикрон активно распространяется по миру. Из-за появления нового варианта патогена многие страны снова вводят ограничения. Президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова высказала мнение о том, что вакцинация сейчас необходима как неболевшим, так и переболевшим, пишет rg.ru .

Академик РАН подчеркнула, что коронавирус проникает в организм человека воздушно-капельным путем, реже - через желудочно-кишечный тракт. В обоих случаях вирус преодолевает барьеры слизистых и стимулирует мукозальный иммунитет - защиту слизистых от проникновений того же вируса, в меньшей степени - системную защиту всего организма. При этом новой штамм легко преодолеет барьеры. И человек, ранее перенесший коронавирус, будет все равно уязвим для нового штамма. Введение вакцины стимулирует выработку сильного системного иммунного ответа как на конкретный вариант вируса, так и на новые мутации за счет использования в вакцине общих антигенных участков, присущих разным типам вируса. Но по сравнению с иммунитетом, выработанным болезнью, прививка формирует более слабую защиту слизистых. Поэтому вакцинированный тоже может заразиться, но общая иммунная защита поможет человеку легко перенести заболевание и защитит от летального исхода. Уже появились вакцины, вводимые в нос в виде спрея. Их лучше применять в совокупности с вакциной, вводимой парентерально, заявила эксперт.

Кроме того, Намазова-Баранова подчеркнула, что коллективный иммунитет не будет достигнут, если не вакцинировать подростков. Она также обратила внимание на тот факт, что взрослые неохотно вакцинируются, а страдают от этого дети, которые порой очень тяжело переносят болезнь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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