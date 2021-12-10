Академик РАН: Взрослые не хотят вакцинироваться от коронавируса, а страдают дети

10-12-2021, 09:54

0

Image 16+
Академик РАН: Взрослые не хотят вакцинироваться от коронавируса, а страдают дети
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Новый штамм коронавируса, который получил название Омикрон, ВОЗ посчитала более заразным, чем его предшественники. Омикрон активно распространяется по миру. Из-за появления нового варианта патогена многие страны снова вводят ограничения. Президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова высказала мнение о том, что вакцинация сейчас необходима как неболевшим, так и переболевшим, пишет rg.ru.

Академик РАН подчеркнула, что коронавирус проникает в организм человека воздушно-капельным путем, реже - через желудочно-кишечный тракт. В обоих случаях вирус преодолевает барьеры слизистых  и стимулирует мукозальный иммунитет - защиту слизистых от проникновений того же вируса, в меньшей степени - системную защиту всего организма. При этом новой штамм легко преодолеет барьеры. И человек, ранее перенесший коронавирус, будет все равно уязвим для нового штамма. Введение вакцины стимулирует выработку сильного системного иммунного ответа как на конкретный вариант вируса, так и на новые мутации за счет использования в вакцине общих антигенных участков, присущих разным типам вируса. Но по сравнению с иммунитетом, выработанным болезнью, прививка формирует более слабую защиту слизистых. Поэтому вакцинированный тоже может заразиться, но общая иммунная защита поможет человеку легко перенести заболевание и защитит от летального исхода. Уже появились вакцины, вводимые в нос в виде спрея. Их лучше применять в совокупности с вакциной, вводимой парентерально, заявила эксперт.

Кроме того, Намазова-Баранова подчеркнула, что коллективный иммунитет не будет достигнут, если не вакцинировать подростков. Она также обратила внимание на тот факт, что взрослые неохотно вакцинируются, а страдают от этого дети, которые порой очень тяжело переносят болезнь. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Вирусолог Нетесов допустил, что омикрон может преподнести «сюрпризы»

11-12-2021, 19:44

Центр имени Гамалеи предостерег от частой ревакцинации

11-12-2021, 16:04

В НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили о непредсказуемых последствиях ранней ревакцинации мРНК-вакцинами

11-12-2021, 14:59

Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка

11-12-2021, 11:54

Пандемия COVID-19: Готова ли РФ вакцинировать своих детей?

11-12-2021, 09:54

Врачи объяснили, как в России будут прививать детей от коронавируса COVID-19

10-12-2021, 23:24

В Израиле сообщили о снижении смертности от коронавируса после бустерной прививки

10-12-2021, 17:34

В России предложили создать «консервы» из вакцин

10-12-2021, 15:19

Доктор Альтштейн назвал вирус, ведущий к ещё одной пандемии страшнее COVID-19

10-12-2021, 09:54

Академик РАН: Взрослые не хотят вакцинироваться от коронавируса, а страдают дети

10-12-2021, 09:54

Переболевший коронавирусом противник прививок из Италии призвал вакцинироваться

9-12-2021, 21:21

Опыт вакцинации в Британии признали успешным

9-12-2021, 17:59

Александр Беглов проигнорировал данные о росте заражений и отчитался об "успехах" в борьбе с пандемией

9-12-2021, 15:34

Глава Минздрава Германии назвал две дозы вакцины недостаточными

9-12-2021, 14:39

«Колите своих детей и внуков». Родители завели жесткий спор о вакцинации подростков от коронавируса

9-12-2021, 13:44

Россиянам рассказали, можно ли заразиться COVID-19 после прививки от коронавируса

9-12-2021, 13:44

В Самарской области несколько вакцинированных скончались от ковида

9-12-2021, 13:04

Профессор Воробьев высказался о вакцинации: если заткнуть всем рты – лучше не станет

9-12-2021, 12:54

Врач-иммунолог Крючков опроверг заявления о способности омикрон-штамма стать живой вакциной

8-12-2021, 22:49

В Сыктывкаре у мужчины после вакцинации от коронавируса случился отек Квинке

8-12-2021, 16:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

11-12-2021, 10:44

0

Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....

Подробнее
Вакцинированные пенсионеры в РФ до 31 декабря могут получить 3000 рублей

Вакцинированные пенсионеры в РФ до 31 декабря могут получить 3000 рублей

10-12-2021, 09:54

0

Новая стимулирующая выплата от государства может быть выплачена тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от...

Подробнее
Самый долгий COVID-19: женщина болела коронавирусом 318 дней, в ее организме он мутировал более 40 раз

Самый долгий COVID-19: женщина болела коронавирусом 318 дней, в ее организме он мутировал более 40 раз

10-12-2021, 09:54

0

Завлабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Андрей Комиссаров рассказал о...

Подробнее
Семьи в России получат единовременную выплату в размере 19 981 рубль с 1 февраля 2022 года

Семьи в России получат единовременную выплату в размере 19 981 рубль с 1 февраля 2022 года

10-12-2021, 11:04

0

Новые денежные выплаты получат семьи с детьми в феврале 2022 года. Данная выплата начисляется семьям при рождении...

Подробнее
The Gateway Pundit: около 300 спортсменов в мире скончались после вакцинации от COVID-19

The Gateway Pundit: около 300 спортсменов в мире скончались после вакцинации от COVID-19

10-12-2021, 16:34

0

Блог-платформа The Gateway Pundit заявила о том, что после вакцинации от COVID-19 в мире умерли порядка 300...

Подробнее
Аналитик Бодрова рассказала о последствии индексации пенсий

Аналитик Бодрова рассказала о последствии индексации пенсий

10-12-2021, 18:39

0

Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Сбербанке напомнили россиянам о бонусе вдобавок к 10 тыс. рублей

В Сбербанке напомнили россиянам о бонусе вдобавок к 10 тыс. рублей

10-12-2021, 12:09

0

В Сбербанке сообщили о том, что некоторые россияне, являющиеся держателями карты данной кредитной организации, до конца...

Подробнее
Американский эксперт назвал два способа защитить Украину от нападения России

Американский эксперт назвал два способа защитить Украину от нападения России

10-12-2021, 14:34

0

Эксперт Центра стратегических и международных исследований, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан изложил для...

Подробнее
Российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс»

Российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс»

10-12-2021, 12:04

0

В водах Керченского пролива российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс». Произошел этот инцидент...

Подробнее
Пенсионерам РФ старше 70 лет готовят прибавку к пенсии до 12 00 рублей

Пенсионерам РФ старше 70 лет готовят прибавку к пенсии до 12 00 рублей

11-12-2021, 12:29

0

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...

Подробнее

Врач Кондрахин указал на странный казус с вакцинацией от коронавируса COVID-19 в РФ