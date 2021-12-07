Переболевший коронавирусом противник прививок из Италии призвал вакцинироваться

Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году
На 2022 год запланирована рекордная индексация социальных и страховых пенсий. Эксперты объяснили, у кого вырастут...Подробнее
В Италии один из противников прививок, наиболее известный в стране борец-антиваксер Лоренцо Дамиано, неожиданно для всех инфицировался вирусом SARS-CoV-2. Сразу же после перенесенного коронавируса сознание бывшего ярого антипрививочника буквально преобразилось в обратную сторону, пишет издание РИА Новости. Лоренцо Дамиано вдруг стал агитировать итальянцев делать антиковидные прививки.
«Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь как можно быстрее! В настоящее время весь итальянский народ с высокой степенью вероятности может спасти лишь эта вакцина! Такое послание я хочу донести сейчас всем людям. На меня снизошло справедливое видение. Я делаю такое заявление после того, что мне пришлось пережить в последние недели. Это страшная болезнь, предотвратить которую способна исключительно своевременно сделанная прививка», — сообщил известный итальянец информационному агентству.
В ноябре нынешнего года 56-летний Дамиано инфицировался на COVID-19. Мужчина переболел в очень тяжелой форме. А его жена, которая также заразилась, но сделала ранее прививку, переболела COVID за неделю, немного покашляв дома.
«В больнице я осознал, что, если бы сделал прививку, все могло бы пойти иначе. Ведь для моей жены болезнь обернулась всего одной неделей кашля», — отметил бывший «антиваксер».
По его словам, вовремя принять правильное решение ему помешала «горячая голова», из-за чего он оказался в реанимации с обширным поражением легких.
Добавим: уже более 72 млн россиян вакцинировались от коронавируса, второй компонент получили 65 млн жителей страны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На 2022 год запланирована рекордная индексация социальных и страховых пенсий. Эксперты объяснили, у кого вырастут...Подробнее
Эксперты назвали состояния, при которых пациентам полагается официальный медотвод от вакцинации против коронавируса....Подробнее
Эксперты прокомментировали сообщения об единовременных выплатах пенсионерам, которые начали распространяться в Сети....Подробнее
Российское правительство выделило свыше 130 миллиардов рублей на федеральные и региональные доплаты к пенсиям россиян в...Подробнее
Представители национального банка «Мир» сообщили о новом бонусе, который будет предоставлен всем клиентам платежной...Подробнее
Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян сообщил о том, что в регионе следят за состоянием здоровья граждан,...Подробнее
После того, как в акватории Чёрного моря появилась очередная боевая группировка военных судов из Соединённых Штатов...Подробнее
Россия может мобилизовать против Украины 350 тыс. военнослужащих. Об этом заявили в США, отметив, что российская...Подробнее
Новый омикрон-штамм коронавируса, появившийся в Южной Африке, о котором мир узнал 24 ноября, уже обнаружен на...Подробнее
Какое влияние оказывает группа крови на восприятие организмом вакцин — рассказал профессор Подхомутников. 1-я O(I)...Подробнее
Комментировать