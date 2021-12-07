Переболевший коронавирусом противник прививок из Италии призвал вакцинироваться

Сегодня, 21:21

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Переболевший коронавирусом противник прививок из Италии призвал вакцинироваться
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В Италии один из противников прививок, наиболее известный в стране борец-антиваксер Лоренцо Дамиано, неожиданно для всех инфицировался вирусом SARS-CoV-2. Сразу же после перенесенного коронавируса сознание бывшего ярого антипрививочника буквально преобразилось в обратную сторону, пишет издание РИА Новости. Лоренцо Дамиано вдруг стал агитировать итальянцев делать антиковидные прививки. 

«Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь как можно быстрее! В настоящее время весь итальянский народ с высокой степенью вероятности может спасти лишь эта вакцина! Такое послание я хочу донести сейчас всем людям. На меня снизошло справедливое видение. Я делаю такое заявление после того, что мне пришлось пережить в последние недели. Это страшная болезнь, предотвратить которую способна исключительно своевременно сделанная прививка», — сообщил известный итальянец информационному агентству. 

В ноябре нынешнего года 56-летний Дамиано инфицировался на COVID-19. Мужчина переболел в очень тяжелой форме. А его жена, которая также заразилась, но сделала ранее прививку, переболела COVID за неделю, немного покашляв дома. 

«В больнице я осознал, что, если бы сделал прививку, все могло бы пойти иначе. Ведь для моей жены болезнь обернулась всего одной неделей кашля», — отметил бывший «антиваксер». 

По его словам, вовремя принять правильное решение ему помешала «горячая голова», из-за чего он оказался в реанимации с обширным поражением легких. 

Добавим: уже более 72 млн россиян вакцинировались от коронавируса, второй компонент получили 65 млн жителей страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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