Глава Минздрава Германии назвал две дозы вакцины недостаточными

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В ФРГ сделали вывод о том, что двух доз вакцины от коронавируса недостаточно для того, чтобы справиться с новой угрозой - распространением недавно обнаруженного штамма омикрона. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что с появлением нового варианта возбудителя инфекции возникла необходимость в третьей дозе против коронавируса.
«Вакцинация является полной только тогда, когда вы были привиты три раза», — сказал политик.
Две прививки смягчат течение болезни, а с добавлением бустерной дозы человек будет надежно защищен от тяжелой формы заболевания.
Если штамм омикрон распространится в Германии, то полностью привитыми будут считаться граждане, поставившие три прививки, отметил министр.
«Если бы у нас в Германии действительно была волна омикрон-штамма, то 2G был бы достигнут, так сказать, при третьей вакцинации», – заявил Лаутербах.
Правило 2G означает привитых и переболевших, которые могут посещать общественные заведения, пишет rossaprimavera.ru. К категории 2G относятся люди, получившие две дозы вакцины, а также переболевшие коронавирусом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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