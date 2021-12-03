Создательница вакцины против COVID-19 предсказала смертельную опасность следующего вируса

Сегодня, 11:24

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Создательница вакцины против COVID-19 предсказала смертельную опасность следующего вируса
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Лидер проекта по разработке вакцины от коронавируса AstraZeneca Сара Гилберт дала прогноз касательно предстоящей эпидемиологической ситуации в мире. Профессор указала, что в связи с началом циркуляции штамма «омикрон», число смертей от коронавируса достигнет рекордных значений, передает «Московский Комсомолец».

Доктор наук по биохимии, ученый и исследователь Сара Гилберт сообщила, что в ближайшей перспективе человечеству предстоит столкнуться с вирусом, который будет самым опасным с момента появления COVID-19. Профессор подчеркнула, что в условиях предстоящего тотального заражения и высокой смертности, необходимо не потерять те успехи и знания, которые были достигнуты учеными в период пандемии. 

«Это не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и нашим средствам к существованию. Вирус омикрон может быть как более заразным, так и более смертельным — или все сразу. Спайковый белок этого варианта содержит мутации, которые увеличивают трансмиссивность вируса», - сообщила Сара Гилберт. 

Исследователь отметила, что выработанные вследствие вакцинации антитела будут иметь меньшую эффективность против штамма «омикрон», что вызывает необходимость в корректировке состава препаратов против ковида. 

«Пока у нас недостаточно сведений о данном штамме. Пока мы не узнаем больше, нам следует проявлять осторожность и принимать меры, чтобы замедлить распространение этой новой мутации», - резюмировала Гилберт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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