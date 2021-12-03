Создательница вакцины против COVID-19 предсказала смертельную опасность следующего вируса

Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда
На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На...Подробнее
Лидер проекта по разработке вакцины от коронавируса AstraZeneca Сара Гилберт дала прогноз касательно предстоящей эпидемиологической ситуации в мире. Профессор указала, что в связи с началом циркуляции штамма «омикрон», число смертей от коронавируса достигнет рекордных значений, передает «Московский Комсомолец».
Доктор наук по биохимии, ученый и исследователь Сара Гилберт сообщила, что в ближайшей перспективе человечеству предстоит столкнуться с вирусом, который будет самым опасным с момента появления COVID-19. Профессор подчеркнула, что в условиях предстоящего тотального заражения и высокой смертности, необходимо не потерять те успехи и знания, которые были достигнуты учеными в период пандемии.
«Это не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и нашим средствам к существованию. Вирус омикрон может быть как более заразным, так и более смертельным — или все сразу. Спайковый белок этого варианта содержит мутации, которые увеличивают трансмиссивность вируса», - сообщила Сара Гилберт.
Исследователь отметила, что выработанные вследствие вакцинации антитела будут иметь меньшую эффективность против штамма «омикрон», что вызывает необходимость в корректировке состава препаратов против ковида.
«Пока у нас недостаточно сведений о данном штамме. Пока мы не узнаем больше, нам следует проявлять осторожность и принимать меры, чтобы замедлить распространение этой новой мутации», - резюмировала Гилберт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На...Подробнее
Российские пенсионеры могу получить новую разовую выплату к Новому году. Эксперты все чаще говорят о том, что власти...Подробнее
В Пенсионном фонде России проинформировали граждан на заслуженном отдыхе о том, что в 2022 году пенсии в стране будут...Подробнее
О том, кто сможет получить от государства в декабре около 10 тыс. рублей рассказали эксперты. Получить выплату можно...Подробнее
Турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2 в возможном противостоянии между Украиной и Россией сыграют определяющую роль. Об...Подробнее
Доцент РАНХиГС Николай Кульбака и экономист НИУ ВШЭ Валерий Миронов призывают ввести в России продуктовые карточки, а...Подробнее
В ответ на заявление Киева о том, что в акватории Черного и Азовского морей будут построены украинские военно-морские...Подробнее
В США заявили о том, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину, которое может начаться в первые недели 2022...Подробнее
Американские обозреватели сообщили о неожиданном обнаружении нескольких позиций российских противоспутниковых ракет...Подробнее
Минздрав России зарегистрировал вакцину для подростков. Детей от 12 до 17 лет могут начать прививать уже в декабре...Подробнее
Комментировать