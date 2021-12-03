В России готовятся к вакцинации детей и подростков от COVID-19

Муниципальные депутаты Грудин и Лаврова обратились в суд из-за позиции Смольного по Конюшенному ведомству
Требование восстановить Конюшенное ведомство стало причиной обращения в суд муниципальных депутатов из Владимирского и...Подробнее
Минздрав России зарегистрировал вакцину для подростков. Детей от 12 до 17 лет могут начать прививать уже в декабре препаратом, который получил название «Спутник М». Вакцина была разработана Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Как пояснил директор медучреждения Александр Гинцбург, буква «М» в названии двухкомпонентного препараты обозначает словосочетание «для маленьких». По сути, это препарат «Спутнике V», но с уменьшенной в пять раз дозировкой.
В первой фазе испытаний «Спутника М» участвовали 99 подростков от 12 до 17 лет. В третьей фазе собираются привить 3 тысячи добровольцев. В России вакцинация несовершеннолетних будет полностью добровольной, с согласия родителей, а подростки старше 15 лет смогут самостоятельно принимать решение о прививке. Вакцина «Спутник М» имеет побочные эффекты, которые можно считать незначительными. Речь идет о повышении температуры и слабости, которые могут длиться первые три дня после процедуры, пишет Ura.News.
Сейчас в Центре им. Гамалеи приступают к тестированию вакцины для детей от 6 до 11 лет.
Стоит сказать, что уровень заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков увеличивается с каждым днем. Некоторые несовершеннолетние тяжело переносят инфекцию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Требование восстановить Конюшенное ведомство стало причиной обращения в суд муниципальных депутатов из Владимирского и...Подробнее
Российские пенсионеры могу получить новую разовую выплату к Новому году. Эксперты все чаще говорят о том, что власти...Подробнее
В ноябре ведущие мировые СМИ неожиданно сообщили о том, что Россия якобы стягивает войска к границе, готовясь к...Подробнее
На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На...Подробнее
В Пенсионном фонде России проинформировали граждан на заслуженном отдыхе о том, что в 2022 году пенсии в стране будут...Подробнее
Массовое заболевание в школах Уфы косит детей. Родители сообщают, что в учебных заведениях болеет по полкласса, у детей...Подробнее
Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный сделал вывод, что от пенсионной реформы был только кратковременный эффект, которого...Подробнее
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев утверждает, что одобрению «Спутника V» ВОЗ мешают исключительно бюрократические препятствия....Подробнее
О том, кто сможет получить от государства в декабре около 10 тыс. рублей рассказали эксперты. Получить выплату можно...Подробнее
Турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2 в возможном противостоянии между Украиной и Россией сыграют определяющую роль. Об...Подробнее
Комментировать