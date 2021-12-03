В России готовятся к вакцинации детей и подростков от COVID-19

Сегодня, 16:24

0

Image 16+
В России готовятся к вакцинации детей и подростков от COVID-19
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Минздрав России зарегистрировал вакцину для подростков. Детей от 12 до 17 лет могут начать прививать уже в декабре препаратом, который получил название «Спутник М». Вакцина была разработана Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Как пояснил директор медучреждения Александр Гинцбург, буква «М» в названии двухкомпонентного препараты обозначает  словосочетание «для маленьких». По  сути, это препарат «Спутнике V», но с уменьшенной в пять раз дозировкой.

В первой фазе испытаний «Спутника М» участвовали 99 подростков от 12 до 17 лет. В третьей фазе собираются привить 3 тысячи добровольцев. В России вакцинация несовершеннолетних будет полностью добровольной, с согласия  родителей, а подростки старше 15 лет смогут самостоятельно принимать решение о прививке. Вакцина «Спутник М» имеет побочные эффекты, которые можно считать незначительными. Речь идет о повышении температуры и слабости, которые могут длиться первые три дня после процедуры,  пишет Ura.News.

Сейчас в Центре им. Гамалеи приступают к  тестированию вакцины для детей от 6 до 11 лет. 

Стоит  сказать, что уровень заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков увеличивается с каждым днем. Некоторые несовершеннолетние  тяжело переносят инфекцию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В России готовятся к вакцинации детей и подростков от COVID-19

Сегодня, 16:24

Сторонники вакцинации требуют от властей открыть данные о прививках

3-12-2021, 17:29

Главврач РОКБ Коробка призвал граждан в России к вакцинации против коронавируса COVID-19

2-12-2021, 22:04

Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ не одобрила вакцину «Спутник V»

2-12-2021, 21:44

Доктор медицинских наук Михаил Костинов сравнил антипрививочников с киллерами

1-12-2021, 20:09

Врач Малышев: вакцинированные гораздо легче переносят коронавирус

1-12-2021, 19:29

Российский пульмонолог Костина допустила, что коронавирус может самоуничтожиться

1-12-2021, 18:59

Профессор РАН Нестик заявил, что врачи могут верить мифам о прививках из-за собственных психотравм

1-12-2021, 10:29

Профессор Шафалинов: в США начали умирать полностью вакцинированные от COVID-19 пациенты

30-11-2021, 20:39

Вирусолог Альтштейн: благодаря штамму «Омикрон» коронавирус превратится в простудное заболевание

30-11-2021, 18:24

Итальянский эксперт Риччарди рассказал, защитят ли вакцины от омикрон-штамма

29-11-2021, 18:54

Вирусолог Альтштейн призвал россиян не верить заявлениям Шукшиной о пандемии коронавируса COVID-19

29-11-2021, 18:34

Врач Мерфи рассказал, как проявляется затяжной ковид

29-11-2021, 17:04

Вирусолог Сергей Нетесов: новый штамм коронавируса «Омикрон» имеет в два раза больше мутаций

29-11-2021, 16:29

Иммунолог Крючков заявил, что штамм «омикрон» приведет к резкому росту смертности в России

29-11-2021, 14:59

Эксперт Хачатурян: Большинство звездных антипрививочников от коронавируса уже вакцинировались

29-11-2021, 14:04

Тысячи людей заявили о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19

28-11-2021, 22:09

Посетившая «красную зону» противница вакцинации заявила, что там лежат актеры

28-11-2021, 15:59

Врач Соловьев: QR-код не гарантирует, что коронавируса нет

28-11-2021, 12:19

В Минздраве России отказались считать коронавирус COVID-19 сезонным заболеванием

28-11-2021, 05:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Муниципальные депутаты Грудин и Лаврова обратились в суд из-за позиции Смольного по Конюшенному ведомству

Муниципальные депутаты Грудин и Лаврова обратились в суд из-за позиции Смольного по Конюшенному ведомству

2-12-2021, 19:54

0

Требование восстановить Конюшенное ведомство стало причиной обращения в суд муниципальных депутатов из Владимирского и...

Подробнее
Теперь всем по 15 тысяч рублей. Пенсионерам одобрили единовременную выплату

Теперь всем по 15 тысяч рублей. Пенсионерам одобрили единовременную выплату

Вчера, 12:59

0

Российские пенсионеры могу получить новую разовую выплату к Новому году. Эксперты все чаще говорят о том, что власти...

Подробнее
Разведка ВСУ раскрыла правду о «нападении» России, о которой боится говорить официально

Разведка ВСУ раскрыла правду о «нападении» России, о которой боится говорить официально

2-12-2021, 18:24

0

В ноябре ведущие мировые СМИ неожиданно сообщили о том, что Россия якобы стягивает войска к границе, готовясь к...

Подробнее
Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда

Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда

Сегодня, 12:59

0

На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На...

Подробнее
Российских пенсионеров проинформировали о повышении пенсий в 2022 году

Российских пенсионеров проинформировали о повышении пенсий в 2022 году

Вчера, 11:29

0

В Пенсионном фонде России проинформировали граждан на заслуженном отдыхе о том, что в 2022 году пенсии в стране будут...

Подробнее
В России родители массово жалуются на странное заболевание среди их детей

В России родители массово жалуются на странное заболевание среди их детей

3-12-2021, 09:04

0

Массовое заболевание в школах Уфы косит детей. Родители сообщают, что в учебных заведениях болеет по полкласса, у детей...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Депутат Госдумы Куринный заявил о провале пенсионной реформы

Депутат Госдумы Куринный заявил о провале пенсионной реформы

2-12-2021, 19:44

0

Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный сделал вывод, что от пенсионной реформы был только кратковременный эффект, которого...

Подробнее
Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ не одобрила вакцину «Спутник V»

Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ не одобрила вакцину «Спутник V»

2-12-2021, 21:44

0

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев утверждает, что одобрению «Спутника V» ВОЗ мешают исключительно бюрократические препятствия....

Подробнее
Граждане в РФ получат от ПФР декабрьскую выплату в размере 10 тысяч рублей

Граждане в РФ получат от ПФР декабрьскую выплату в размере 10 тысяч рублей

Вчера, 00:24

0

О том, кто сможет получить от государства в декабре около 10 тыс. рублей рассказали эксперты. Получить выплату можно...

Подробнее
Forbes: Беспилотники Bayraktar станут решающим фактором в войне Украины с Россией

Forbes: Беспилотники Bayraktar станут решающим фактором в войне Украины с Россией

3-12-2021, 14:14

0

Турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2 в возможном противостоянии между Украиной и Россией сыграют определяющую роль. Об...

Подробнее

Привитые «ЭпиВак» россияне болеют коронавирусом больше остальных вакцинированных