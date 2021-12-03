В России готовятся к вакцинации детей и подростков от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал вакцину для подростков. Детей от 12 до 17 лет могут начать прививать уже в декабре препаратом, который получил название «Спутник М». Вакцина была разработана Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Как пояснил директор медучреждения Александр Гинцбург, буква «М» в названии двухкомпонентного препараты обозначает словосочетание «для маленьких». По сути, это препарат «Спутнике V», но с уменьшенной в пять раз дозировкой.

В первой фазе испытаний «Спутника М» участвовали 99 подростков от 12 до 17 лет. В третьей фазе собираются привить 3 тысячи добровольцев. В России вакцинация несовершеннолетних будет полностью добровольной, с согласия родителей, а подростки старше 15 лет смогут самостоятельно принимать решение о прививке. Вакцина «Спутник М» имеет побочные эффекты, которые можно считать незначительными. Речь идет о повышении температуры и слабости, которые могут длиться первые три дня после процедуры, пишет Ura.News .

Сейчас в Центре им. Гамалеи приступают к тестированию вакцины для детей от 6 до 11 лет.

Стоит сказать, что уровень заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков увеличивается с каждым днем. Некоторые несовершеннолетние тяжело переносят инфекцию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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