Главврач РОКБ Коробка призвал граждан в России к вакцинации против коронавируса COVID-19

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Главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка сообщил о высокой важности вакцинации против ковида в условиях появления нового агрессивного штамма «омикрон». Специалист напомнил, что вирус имеет способность мутировать именно в непривитых организмах, поэтому задача каждого россиянина — устранить такую возможность для COVID-19, передает «DON 24».
Главврач РОКБ Вячеслав Коробка ввел предложение расширить кампанию по массовой вакцинации и проводить ее в ускоренных темпах. Эксперт подчеркнул, что рост числа антипрививочников только приближает эпидемиологический коллапс и необходимо с утроенными усилиями воспрепятствовать такой тенденции. Вячеслав Коробка отметил, что главврачи ковидных госпиталей в России могли бы наладить сотрудничество с отечественными знаменитостями и звездами эстрады, ко мнению которых прислушивается большая часть населения.
«Мы уже неоднократно приглашали некоторых звезд посетить наши ковидные отделения, чтобы они своими глазами увидели, насколько важно пропагандировать кампанию по вакцинации. Пока среди артистов не нашлось желающих прийти в госпиталь, но некоторых все же удалось склонить на нашу сторону», — прокомментировал Вячеслав Коробка.
Врач добавил, что безответственное отношение граждан к кампании по вакцинации может спровоцировать еще большее ухудшение эпидемиологической ситуации, а с появлением в стране штамма «омикрон» ситуация и вовсе может стать критической.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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