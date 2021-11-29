Врач Малышев: вакцинированные гораздо легче переносят коронавирус

Как показывает двухгодичный пандемийный опыт, некоторые люди переносят ковид в легкой форме или бессимптомно, но часть из пациентов оказываются в отделении интенсивной терапии. Такую ситуацию комментирует врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

«Люди, прошедшие полную вакцинацию, в основном болеют легко, можно даже сказать бессимптомно. Заболевают вакцинированные тоже значительно реже. А что касается пациентов не делавших прививки, изменений в течении болезни нет. Они болеют в крайне тяжелой форме», — сообщил профессор.

По словам Малышева, в нынешней ситуации важно вовремя пройти ревакцинацию. Это лучше всего сделать через шесть месяцев после выздоровления.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в последние дни количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией в Российской Федерации, стабильно понижается. К примеру, 29 ноября было выявлено 32 837 случаев заражения коронавирусом, а сегодня, 1 декабря, - 32 648 случаев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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