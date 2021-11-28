Профессор Шафалинов: в США начали умирать полностью вакцинированные от COVID-19 пациенты

Сегодня, 20:39

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Профессор Шафалинов: в США начали умирать полностью вакцинированные от COVID-19 пациенты
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов в эфире «Царьграда» усомнился в том, что существующие вакцины эффективны против омикрон-штамма, несмотря на то, что многие эксперты уже заверили, что российские препараты могут успешно действовать против нового варианта коронавируса. Профессор заметил, что вакцины, как российские, так и западные, реально не работают, поскольку, например, в США от ковида умирают полностью вакцинированные люди.

Как отметил Шафалинов, из США и других стран Запада поступают тревожные новости о смертях граждан, привитых Pfizer или Moderna. Кроме прочего,  у этих препаратов есть опасные побочные действия, заметил профессор.

Он также подчеркнул, что если российские вакцины действительно эффективны, как говорят ученые, то переживать в таком случае не стоит.

«Если вакцины работают, тогда чего мы боимся? Тот, кто привьется, тот спасется, кто не привьётся - отойдёт в мир иной», - прокомментировал Шафалинов.

В свою очередь присутствующий в студии профессор Дмитрий Еделев пояснил, что в случае с препаратами Pfizer или Moderna необходимо делать полностью новую мРНК-вакцину. А «Спутник V», который является векторной вакциной, потребует лишь замены головки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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