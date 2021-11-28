Вирусолог Альтштейн: благодаря штамму «Омикрон» коронавирус превратится в простудное заболевание

Сегодня, 18:24

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Вирусолог Альтштейн: благодаря штамму «Омикрон» коронавирус превратится в простудное заболевание
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Новый омикрон-штамм, обнаруженный ранее в этом месяце, может превратить коронавирус в обычную простуду и подвести мир к окончании пандемии. Так думает главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Впрочем, доктор медицинских наук отдает себе отчет в том, что это может быть всего лишь гипотеза, но надежда все же есть.

Свои предположения профессор основывает на том, что у нового варианта слишком много мутаций - свыше 50, из которых 32 находятся в спайковом белке. Альтштейн отмечает, что после активного мутирования патоген может стать агрессивнее, однако такое случается  редко. Чаще всего множественные мутации делают вирус слабее. Большое количество мутаций указывает на то, что у вируса нестабильный геном. А такой патоген становится менее опасным, заявил специалист. И если это так, то смертность от нового штамма может свестись к десятым долям процента,  пишет  kp.ru. Это действительно может произойти в случае, если  «омикрон» вытеснит «дельту» и станет доминировать, подчеркнул вирусолог.

Ученые говорят, что новый штамм, который был выявлен в Африке и уже распространился по миру, вызывает легкое течение заболевания, однако выводы делать пока рано.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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