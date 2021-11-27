Вирусолог Альтштейн призвал россиян не верить заявлениям Шукшиной о пандемии коронавируса COVID-19

Врачи и предприниматели Марий Эл высказали мнение о введении QR-кодов
С 23 ноября в Марий Эл действуют новые антиковидные правила. Отныне в общественных местах при входе требуют QR-код или...Подробнее
Вирусолог Анатолий Альтштейн советует россиянам не слушать заявления некомпетентных граждан о пандемии коронавируса и призвал доверять только мнению вирусологов и эпидемиологов.
По мнению Альтштейна, прислушиваться можно только к мнению специалистов, которые либо работают с больными в госпиталях, либо связаны с изучением инфекционных заболеваний.
«Людям, не имеющим никакого отношения к медицине, не стоит доверять. Даже слова медиков лучше сравнивать с информацией, которую дают специалисты по вакцинации и эпидемиологии. Только они могут квалифицированно все объяснить», — подчеркнул вирусолог.
По словам Альтштейна, все медийные люди, в том числе артисты, в основном просто повторяют чужие слова. Гораздо хуже, когда они выражают собственные мысли, зачастую не имеющие отношения к реальности. Проблема в том, что все публичные люди имеют богатое красноречие и поэтому очень легко убеждают слушателей в любой ошибочной информации.
«Например, почитайте, что пишет Шукшина. Женщина красивая и пишет красиво. Но она абсолютно ничего не понимает в вирусологии», — заметил вирусолог.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С 23 ноября в Марий Эл действуют новые антиковидные правила. Отныне в общественных местах при входе требуют QR-код или...Подробнее
В России идут жаркие обсуждения возможности введения QR-кодов, что предусмотрено правками, разработанными к...Подробнее
Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал не игнорировать очередные вбросы Европарламента в отношении...Подробнее
Британский истребитель F-35 попытался перехватить российский Су-30, но потерпел крушение. Боевой самолет пятого...Подробнее
В Смольном подготовили программу «дворник-шеринг», в которой может поучаствовать каждый желающий и расчищать город от...Подробнее
Власти намерены ужесточить контроль за информацией о коронавирусе и вакцинации, которую распространяют в России....Подробнее
Смертность от коронавируса в России все еще очень высока, хотя распространение заболевания и удалось несколько...Подробнее
Пятая волна коронавируса в Европе в самом разгаре, накрывает страну за страной. Может захлестнуть и Россию. О ситуации...Подробнее
Люди, которые вакцинировались еще весной, могут пройти процедуру ревакцинации уже сейчас. На вопросы о ревакцинации...Подробнее
Заслуженный врач России, инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев сообщил россиянам о том, что самым...Подробнее
Комментировать