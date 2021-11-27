Вирусолог Альтштейн призвал россиян не верить заявлениям Шукшиной о пандемии коронавируса COVID-19

Сегодня, 18:34

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Вирусолог Альтштейн призвал россиян не верить заявлениям Шукшиной о пандемии коронавируса COVID-19
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Вирусолог Анатолий Альтштейн советует россиянам не слушать заявления некомпетентных граждан о пандемии коронавируса и призвал доверять только мнению вирусологов и эпидемиологов.

По мнению Альтштейна, прислушиваться можно только к мнению специалистов, которые либо работают с больными в госпиталях, либо связаны с изучением инфекционных заболеваний.

«Людям, не имеющим никакого отношения к медицине, не стоит доверять. Даже слова медиков лучше сравнивать с информацией, которую дают специалисты по вакцинации и эпидемиологии. Только они могут квалифицированно все объяснить», — подчеркнул вирусолог.

По словам Альтштейна, все медийные люди, в том числе артисты, в основном просто повторяют чужие слова. Гораздо хуже, когда они выражают собственные мысли, зачастую не имеющие отношения к реальности. Проблема в том, что все публичные люди имеют богатое красноречие и поэтому очень легко убеждают слушателей в любой ошибочной информации.

«Например, почитайте, что пишет Шукшина. Женщина красивая и пишет красиво. Но она абсолютно ничего не понимает в вирусологии», — заметил вирусолог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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