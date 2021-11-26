Посетившая «красную зону» противница вакцинации заявила, что там лежат актеры

Сегодня, 15:59

0

Image 16+
Посетившая «красную зону» противница вакцинации заявила, что там лежат актеры
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

На одной из страниц противников вакцинации в Instagram появился пост, в котором описаны впечатления женщины, посетившей «красную зону» московской больницы имени Филатова. По ее словам, она увидела, что находящиеся в стационаре пациенты-мужчины гладко выбриты, с маникюром и аккуратными бакенбардами и даже не кашляют. Противнице вакцинации показалось, что пациенты с коронавирусом неестественно страдают. 

По ее словам, больные чувствуют себя отлично и непонятно, зачем они находятся в больнице? Женщина описывает, что синяков на руках у них нет, как и следов от кислородных масок, хотя находятся они в больнице уже почти месяц. Отец этой женщины, по ее словам, находясь в стационаре на протяжении месяца, выглядел совсем иначе. А вот пациентки, по описанию автора поста, более естественно страдали. Помимо прочего, она сообщила, что пациенты якобы рассказали ей, что они не вакцинировались и очень об этом жалеют. Противники вакцинации сделали вывод, что им показали не пациентов, а «нанятую массовку» - профессиональных актеров, которые сыграли страдающих от опасного заболевания пациентов. Также женщина заявила, что половина палат больницы просто пустует.

Напомним, что недавно главврачи ковидных больниц России предложили антипрививочникам из числа известных политиков, популярных артистов и деятелей культуры пойти на «экскурсию» в красные зоны больниц, чтобы убедиться в том, что коронавирус - заболевание очень опасное, пишет news.ru.

Ранее народный депутат, экономист Михаил Делягин заявил, что из-за отказа вакцинироваться его могут не пустить в здание нижней палаты Госдумы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Посетившая «красную зону» противница вакцинации заявила, что там лежат актеры

Сегодня, 15:59

Врач Соловьев: QR-код не гарантирует, что коронавируса нет

Сегодня, 12:19

В Минздраве России отказались считать коронавирус COVID-19 сезонным заболеванием

Сегодня, 05:54

Терапевт ответил на главные вопросы о ревакцинации

Вчера, 23:44

Британский врач Белл призвал не пугаться нового штамма коронавируса SARS-CoV-2

Вчера, 20:54

Врач-инфекционист Яковлев раскрыл самый опасный период после вакцинации от COVID-19

Вчера, 08:14

«Пришлось уговаривать». Испытатели рассказали о детской вакцине «Спутник М» от коронавируса

26-11-2021, 19:59

Иммунолог Болибок назвал лучшее средство в борьбе с коронавирусом

26-11-2021, 11:59

Врач Нагорная объяснила россиянам, можно ли делать COVID-прививку при аллергии

26-11-2021, 10:39

Неизлечимое осложнение ковида сможет превратить в губку мозг человека

26-11-2021, 00:04

Мясников: Вакцинация не останавливает распространение коронавируса

25-11-2021, 23:19

Терапевт Федотова: почему вакцинированные заражаются коронавирусом COVID-19 чаще непривитых

24-11-2021, 23:19

Врач Осипов: коронавирус COVID-19 так или иначе затронет каждую семью в РФ

24-11-2021, 15:04

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые

24-11-2021, 10:39

Вирусолог Чепурнов не исключил «самоудушение» COVID-19

24-11-2021, 00:29

Врачи рассказали, что снижает риски падений и переломов в пожилом возрасте

23-11-2021, 15:49

Министр здравоохранения Иркутской области объяснил, как использовать бубен от COVID-19

23-11-2021, 11:59

Врач Козловских: большинство людей заражаются коронавирусом COVID-19 при смене мест пребывания

22-11-2021, 18:19

Как официально получить медотвод от COVID-вакцинации

22-11-2021, 08:39

Член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Панчин развеял популярные мифы о вакцине «Спутник V»

21-11-2021, 23:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Иммунолог Болибок назвал лучшее средство в борьбе с коронавирусом

Иммунолог Болибок назвал лучшее средство в борьбе с коронавирусом

26-11-2021, 11:59

0

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способе защиты от заражения коронавирусом. Как известно, инфекционист...

Подробнее
Рост популярности «ЧВК Вагнера» в Африке вызвал испуг Европарламента

Рост популярности «ЧВК Вагнера» в Африке вызвал испуг Европарламента

25-11-2021, 18:49

0

Европейский парламент призвал глав государств африканского континента отказаться от сотрудничества с российской частной...

Подробнее
В Греции рассказали, что необходимо для прекращения пандемии мутации «Дельта»

В Греции рассказали, что необходимо для прекращения пандемии мутации «Дельта»

25-11-2021, 16:19

0

Мутация «Дельта» остановится только в случае сокращения контактов людей друг с другом. Об этом в эфире греческого...

Подробнее
Почему власти Петербурга не раскрывают данные об эффективности вакцин от ковида

Почему власти Петербурга не раскрывают данные об эффективности вакцин от ковида

26-11-2021, 19:24

0

Комитет по здравоохранению ответил на запрос журналистов предоставить данные о том, насколько вакцинация от ковида...

Подробнее
Экс-депутат Марков предупредил о репрессиях против антипрививочников

Экс-депутат Марков предупредил о репрессиях против антипрививочников

26-11-2021, 12:59

0

Антипривочники могут столкнуться с серьезным давлением, предполагает политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков....

Подробнее
Профессор Павел Воробьев объяснил, почему закон о QR-кодах не примут

Профессор Павел Воробьев объяснил, почему закон о QR-кодах не примут

Сегодня, 10:24

0

В России идут жаркие обсуждения возможности введения QR-кодов, что предусмотрено правками, разработанными к...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Выставляют себя на посмешище: Милонов прокомментировал резолюцию Европарламента о новых санкциях

Выставляют себя на посмешище: Милонов прокомментировал резолюцию Европарламента о новых санкциях

26-11-2021, 21:14

0

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал не игнорировать очередные вбросы Европарламента в отношении...

Подробнее
Уборка снега для шеринг-дворника закончилась интервью для СМИ

Уборка снега для шеринг-дворника закончилась интервью для СМИ

Вчера, 11:29

0

В Смольном подготовили программу «дворник-шеринг», в которой может поучаствовать каждый желающий и расчищать город от...

Подробнее
«Пришлось уговаривать». Испытатели рассказали о детской вакцине «Спутник М» от коронавируса

«Пришлось уговаривать». Испытатели рассказали о детской вакцине «Спутник М» от коронавируса

26-11-2021, 19:59

0

Детская вакцина против вируса SARS-CoV-2, которую разработали учёные Центра имени Гамалеи, прошла испытания с июля...

Подробнее
Врач Нагорная объяснила россиянам, можно ли делать COVID-прививку при аллергии

Врач Нагорная объяснила россиянам, можно ли делать COVID-прививку при аллергии

26-11-2021, 10:39

0

Иммунолог-аллерголог из Барнаула Наталья Нагорная предоставила рекомендации по вакцинации от коронавируса, в случае...

Подробнее