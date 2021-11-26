Посетившая «красную зону» противница вакцинации заявила, что там лежат актеры

На одной из страниц противников вакцинации в Instagram появился пост, в котором описаны впечатления женщины, посетившей «красную зону» московской больницы имени Филатова. По ее словам, она увидела, что находящиеся в стационаре пациенты-мужчины гладко выбриты, с маникюром и аккуратными бакенбардами и даже не кашляют. Противнице вакцинации показалось, что пациенты с коронавирусом неестественно страдают.

По ее словам, больные чувствуют себя отлично и непонятно, зачем они находятся в больнице? Женщина описывает, что синяков на руках у них нет, как и следов от кислородных масок, хотя находятся они в больнице уже почти месяц. Отец этой женщины, по ее словам, находясь в стационаре на протяжении месяца, выглядел совсем иначе. А вот пациентки, по описанию автора поста, более естественно страдали. Помимо прочего, она сообщила, что пациенты якобы рассказали ей, что они не вакцинировались и очень об этом жалеют. Противники вакцинации сделали вывод, что им показали не пациентов, а «нанятую массовку» - профессиональных актеров, которые сыграли страдающих от опасного заболевания пациентов. Также женщина заявила, что половина палат больницы просто пустует.

Напомним, что недавно главврачи ковидных больниц России предложили антипрививочникам из числа известных политиков, популярных артистов и деятелей культуры пойти на «экскурсию» в красные зоны больниц, чтобы убедиться в том, что коронавирус - заболевание очень опасное, пишет news.ru .

Ранее народный депутат, экономист Михаил Делягин заявил, что из-за отказа вакцинироваться его могут не пустить в здание нижней палаты Госдумы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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