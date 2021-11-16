Врач Грошев: При тяжелом иммунодефиците антитела после прививки могут не выработаться

Сегодня, 18:29

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Врач Грошев: При тяжелом иммунодефиците антитела после прививки могут не выработаться

Кандидат медицинских наук Сергей Грошев ответил на вопрос, может ли у человека, переболевшего коронавирусом, не выработаться антитела.

Как известно, антитела создают клетки иммунитета, которые борются с вирусом, бактериями или паразитами. По логике, чем больше антител, тем надежней защита организма человека. Антитела способны исчезать, но при встрече со знакомым патогеном они могут вновь создавать клетки. Однако бывает так, что антитела не вырабатываются, сказал Грошев. Он пояснил, что это может произойти у пациентов с тяжелым иммунодефицитом. При этом заболевании иммунная система не способна ответить на контакт с антигеном.

Наличие и концентрация антител не могут быть ориентиром для принятия решения о вакцинации или ревакцинации,  подчеркнул  доктор  наук.

Вакцинироваться должны взрослые люди, у которых нет противопоказаний к вакцинации, а ревакцинация проводится через 6 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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