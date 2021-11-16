Фармаколог Кондрахин сравнил «Спутник V» с «КовиВаком»

Препараты для прививок против вируса SARS-CoV-2 производства учёных Российской Федерации «КовиВак» и «Спутник V» имеют совершенно различную специфику влияния на человеческий организм. О всех последствиях и причинах подобных различий объяснил в интервью с журналистом «Радио 1» кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

«В составе вакцины «КовиВак» заложен полностью весь вирус. А в «Спутнике V» — лишь один белок-шип. Из-за этого в препарате «КовиВак» полностью видна вся генная структура, и отсутствует вектор, проникающий в клетку человеческого организма. Имеется в виду, что там нет аденовирусного вектора. А вот в «Спутнике» есть тот самый аденовирусный вектор», — объяснил Андрей Кондрахин.

Медицинский специалист акцентировал внимание на том, что вакцина «КовиВак» контактирует с организмом человека более мягко. Но из-за этой мягкости снижается её эффект.

«Спутник V» является более жесткой вакциной с большим эффектом. Медики уже знают, что «КовиВак» — более мягкая вакцина, а «Спутник V» более пробивной и, что называется, более надёжный, потому, что у «КовиВака» идёт действие на весь организм, и увидит иммунитет убитый вирус или не увидит, а если увидит, то сколько, предсказать нельзя. А со «Спутником» мы сразу попадаем в иммунную систему», — объяснил медицинский эксперт.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что наиболее эффективной вакциной от самого распространённого сейчас штамма коронавируса «дельта» является «Спутник V».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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