В Минздраве рассказали, почему важно вводить две дозы вакцины

Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 1 имени А. М. Кабанова Вадим Гершевич рассказал об эффективности введения двух доз вакцины. В частности, он подчеркнул, что промежуток между двумя дозами необходим, чтобы успел сформироваться сильный иммунитет. Врач сообщил, что некоторые люди нарушают промежуток в 21 день и ставят второй укол позже. В таком случае они могут заразиться инфекцией и при этом обвинят препарат в низкой эффективности. Разработчики вакцин, опираясь на многолетний опыт создания препаратов против вируса Эбола, сделали вывод, что двукратное введение дает надежную защиту и способствует формированию антител в организме человека, пишет АиФ .

Гершевич считает, что ношение масок между введением доз просто необходимо для формировании противовирусного барьера.

Врач в этой связи упомянул, что многие граждане после прививки начинают чувствовать себя защищенными и теряют бдительность, что недопустимо, так как иммунитет еще не успел сформироваться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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