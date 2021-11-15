В Минздраве рассказали, почему важно вводить две дозы вакцины

Сегодня, 19:19

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В Минздраве рассказали, почему важно вводить две дозы вакцины

Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 1 имени А. М. Кабанова Вадим Гершевич рассказал об эффективности введения двух доз вакцины. В частности, он подчеркнул, что промежуток между двумя дозами необходим, чтобы успел сформироваться сильный иммунитет. Врач сообщил, что некоторые люди нарушают промежуток в 21 день и ставят второй укол  позже. В  таком случае они могут заразиться инфекцией и при этом обвинят препарат в низкой эффективности. Разработчики вакцин, опираясь на многолетний опыт создания препаратов против вируса Эбола, сделали вывод, что  двукратное введение дает надежную защиту и способствует формированию антител в организме человека, пишет  АиФ.

Гершевич считает, что ношение масок между введением  доз  просто необходимо для  формировании противовирусного барьера.

Врач в этой связи упомянул, что многие граждане  после прививки начинают чувствовать себя защищенными и теряют бдительность, что  недопустимо,  так  как иммунитет еще не успел сформироваться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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