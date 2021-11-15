В Минздраве рассказали, почему важно вводить две дозы вакцины

Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения
Как стало известно порталу Avia.pro, воскресным вечером в окрестностях Луганска ВСУ напали на ополченцев. В...Подробнее
Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 1 имени А. М. Кабанова Вадим Гершевич рассказал об эффективности введения двух доз вакцины. В частности, он подчеркнул, что промежуток между двумя дозами необходим, чтобы успел сформироваться сильный иммунитет. Врач сообщил, что некоторые люди нарушают промежуток в 21 день и ставят второй укол позже. В таком случае они могут заразиться инфекцией и при этом обвинят препарат в низкой эффективности. Разработчики вакцин, опираясь на многолетний опыт создания препаратов против вируса Эбола, сделали вывод, что двукратное введение дает надежную защиту и способствует формированию антител в организме человека, пишет АиФ.
Гершевич считает, что ношение масок между введением доз просто необходимо для формировании противовирусного барьера.
Врач в этой связи упомянул, что многие граждане после прививки начинают чувствовать себя защищенными и теряют бдительность, что недопустимо, так как иммунитет еще не успел сформироваться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Как стало известно порталу Avia.pro, воскресным вечером в окрестностях Луганска ВСУ напали на ополченцев. В...Подробнее
К вечеру 14 ноября в окрестностях Луганска завязался ожесточенный бой. ВСУ пошли в атаку, ополчение отвечает мощными...Подробнее
До конца текущего года Пенсионный фонд России может выплатить пенсионерам по 10 тыс. рублей. Об этом говорят эксперты,...Подробнее
Доктор медицинских наук, завкафедры микробиологии и вирусологии №?2 Ростовского государственного медицинского...Подробнее
В Пенсионном фонде России посоветовали россиянам заранее подавать документы на оформление трудовой пенсии. Благодаря...Подробнее
В рамках прошедшей дискуссии «Вопросы антипрививочников к тем, кто за прививки» медицинские специалисты составили...Подробнее
В Екатеринбурге (Свердловская область) морги переполнены, поэтому тела людей, умерших от коронавируса, начали уже...Подробнее
Кампанию по вакцинации населения от коронавируса в России нельзя считать успешной, в том числе из-за огромного числа...Подробнее
Почему полностью вакцинированные граждане заражаются коронавирусом рассказал в эфире ОСН российский инфекционист,...Подробнее
В Минздраве РФ рассказали о побочных эффектах, которые могут возникнуть после введения вакцины от коронавируса. Как...Подробнее
Комментировать