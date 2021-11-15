Коронавирус COVID-19 назван «пандемией бедных людей»

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID Дэвид Набарро заявил о том, что коронавирус стал пандемией бедных стран и бедных людей.

Встречаясь с представителями британского парламента, эксперт рассказал им о том, какая ситуация наблюдается на данный момент, передает МК .

Он сообщил, что во всем мире за сутки от коронавируса скончались 5413 человек. Пандемия еще не остановлена и сейчас, по его словам, это «болезнь бедных людей и бедных стран».

Доктор Набарро рассказал о риске для богатых стран, которые активно проводят вакцинацию. В Африке, подчеркнул он, к концу октября было вакцинировано от коронавируса полностью только 6% людей. А в некоторых африканских странах этот показатель еще ниже. Например, в Нигерии этот показатель составляет всего 2,8%.

В итоге даже вакцинировав большинство граждан, богатые страны окажутся перед угрозой новых штаммов, которые будут успешно развиваться там, где людей не вакцинируют.

Поэтому специалист призвал проработать вопрос в обеспечении вакцинами от коронавируса бедные страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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