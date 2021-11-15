Иммунолог Крючков призвал расширить список жителей РФ, которым положены QR-коды

Сегодня, 11:39

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Иммунолог Крючков призвал расширить список жителей РФ, которым положены QR-коды

Врач-иммунолог Николай Крючков сообщил о необходимости увеличить список граждан, которые должны иметь обязательный QR-код о вакцинации против ковида. Врач указал, что необходимо не только расширить список, но и скорректировать сроки действия сертификатов, передает «Московский Комсомолец».

Директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков отметил недостатки формирования и выдачи сертификатов о вакцинации против COVID-19 — в частности то, что срок действия QR-кода составляет 12 месяцев. Эксперт напомнил, что с учетом активной циркуляции штамма «Дельта», максимальный период эффективности выработанных антител составляет 6-7 месяцев, поэтому срок действия сертификата должен быть сокращен. 

«Наиболее оптимальным периодом действия QR-кода являются 7 месяцев — этого достаточно, чтобы успеть пройти ревакцинацию. Но сейчас по непонятным административным причинам, сертификаты выдают на полгода, раньше — выдавали на год. Такая неразбериха объясняется несовершенством системы выдачи сертификатов», - прокомментировал Николай Крючков. 

Иммунолог указал, что список категорий россиян, которые могут получить сертификаты о вакцинации, должен быть увеличен — в него должны включить людей, которые участвуют в клинических испытаниях вакцин, пациентов с уже выработанными антителами после выздоровления от ковида, и тех граждан, которые привились иностранными вакцинами. 

«Все перечисленные категории имеют право на получение QR-кодов, ведь они имеют антитела против ковида. И это главное. Не важно, появились они после перенесенной болезни, или после прививки иностранным препаратом», - добавил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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