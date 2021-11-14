Иммунолог Болибок рассказал, когда стоит прививаться заболевшим коронавирусом COVID-19

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок разъяснил, что человеку, который в данный момент болен коронавирусом нельзя проходить вакцинацию. Необходимо после выздоровления подождать еще две-три недели, а затем уже делать прививку.
«В инструкции к вакцинации сказано, что любое острое заболевание является противопоказанием к вакцинации. Только после полного выздоровления, подождав две-три недели (в зависимости от тяжести заболевания) можно проходить вакцинацию», — подчеркнул Болибок.
По словам врача, побочные эффекты от вакцинации могут возникнуть независимо от того, болел человек или нет.
«Вакцину колят всем одинаковую, а реакция на нее у каждого индивидуальная», — подчеркнул Болибок.
Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Российской федерации власти призывают всех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно.
В настоящее время в России можно пройти вакцинацию от коронавируса следующими препаратами: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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