Инфекционист Малышев пояснил, почему вакцинированные болеют COVID-19

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Почему полностью вакцинированные граждане заражаются коронавирусом рассказал в эфире ОСН российский инфекционист, профессор Николай Малышев.
По его словам, факторов, почему вакцинированный может подхватить ковид, очень много. Самый распространенный - заражение происходит еще до момента, когда человеку поставили прививку.
«Инкубационный период инфекции довольно короткий, человек начинает заболевать еще до того, как вакцина начинает действовать», - пояснил доктор медицинских наук.
Другие факторы - наличие хронических заболеваний. У «хроников», как правило, проблемы с иммунитетом. А если иммунитет недостаточен, его с легкостью «может прошибить массивная доза вируса». Именно поэтому, подчеркивает Малышев, им в обязательном порядке надо консультироваться с врачом до вакцинации.
Также вакцинированные часто заражаются в кругу своей семьи. Это объясняется тем, что в условиях тесного общения и высокой вирусной нагрузки ковид все же может пробить сформированную вакциной защиту.
В заключение Малышев заверил, что с прививкой шансы заразиться все равно значительно меньше. И совсем минимальные риски заболеть тяжело или умереть от ковида.
Ранее Татьяна Руженцова, эксперт Роспотребнадзора, сообщила, что единичные случаи тяжелого течения коронавируса COVID-19 у вакцинированных пожилых людей, а также летальные исходы связаны с иммунодефицитом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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