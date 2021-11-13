Теледоктор Мясников поддержал введение QR-кодов для стимула к вакцинации

Сегодня, 12:49

0

Image 16+
Теледоктор Мясников поддержал введение QR-кодов для стимула к вакцинации

О том, как повлияет введение QR-кодов на проведение прививочной кампании, рассказал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

Он положительно высказался касательно их введения, а также поддержал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Обязательно, отметил Мясников, должны вакцинироваться люди старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями, диабетом, ожирением, онкологией и сердечной недостаточностью. Эти лица, подчеркнул врач, относятся к группе риска и для них крайне важен иммунитет от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что введение QR-кодов, хоть это и не медицинская мера, тем не менее, она действительно необходима, так как стимулирует граждан вакцинироваться. Без QR-кодов закрыты для посещения многие торговые центры, спортзалы, культурные мероприятия, театры и т.п. И это может подтолкнуть тех, кто избегает вакцинации, получить прививку.

Что же касается вакцинации детей и подростков, то, как считает эксперт, тут важно действовать осторожно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Теледоктор Мясников поддержал введение QR-кодов для стимула к вакцинации

Сегодня, 12:49

«Дьявол кроется в деталях»: вирусолог Хасиева о тестах на антитела к коронавирусу

Сегодня, 11:14

«РБК»: российские врачи ответили на основные аргументы антиваксеров

Сегодня, 00:54

Военный трибунал вместо прививки. Антипрививочники понесут суровые наказания

Вчера, 16:04

Врач-иммунолог Крючков заявил, что COVID-вакцины могут влиять на патологические процессы

Вчера, 10:19

Врачи объяснили россиянам, кому можно вакцинироваться против коронавируса COVID-19

Вчера, 00:14

Врачи назвали причины летальности от коронавируса даже после вакцинации

13-11-2021, 23:54

В Дании предупредили об эффекте ноцебо - вреде надуманных «побочек» вакцины от COVID–19

13-11-2021, 19:34

Эксперт Вайя выступил за вакцинацию от коронавируса только наиболее уязвимых детей

13-11-2021, 18:29

Врач-инфекционист Ищенко допустила спад заболеваемости коронавирусом COVID-19 к Новому году

13-11-2021, 15:19

Врач-пульмонолог Железнова: таких поражений легких, как от коронавируса COVID-19, раньше не было

13-11-2021, 00:54

Шведские микробиологи заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

12-11-2021, 15:09

Некоторые россияне отрицают COVID-19 и не хотят прививаться. Как их переубедить?

12-11-2021, 10:19

Елена Малышева разъяснила гражданам в РФ, как лечить COVID-19 на дому

12-11-2021, 08:24

В ЯНАО рассказали об основаниях для медотвода от вакцинации против коронавируса

11-11-2021, 20:04

Врач Орлова перечислила гражданам в РФ противопоказания к COVID-вакцинации

11-11-2021, 16:19

Пульмонолог Орлова заявила об ошибке некоторых врачей при лечении коронавируса COVID-19 в РФ

11-11-2021, 14:09

Чем так хорош «КовиВак» и почему его берегут для элит: правду о вакцине рассказал врач Крючков

11-11-2021, 10:39

Мясников призвал российские власти взять ответственность за побочки от обязательной вакцинации

11-11-2021, 09:19

Иммунолог Крючков сообщил о двух вариантах, при которых происходит рост числа антител

10-11-2021, 23:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Миллионам российских пенсионеров готовят новые выплаты до 14 тыс. 500 рублей в 2022 году

Миллионам российских пенсионеров готовят новые выплаты до 14 тыс. 500 рублей в 2022 году

13-11-2021, 10:49

0

В Пенсионном фонде рассказали о будущих выплатах для миллионов неработающих пенсионеров в 2022 году. Как известно, с...

Подробнее
При 85% привитых в Нидерландах зафиксирован новый всплеск заражений

При 85% привитых в Нидерландах зафиксирован новый всплеск заражений

13-11-2021, 20:24

0

В Нидерландах за сутки было выявлено более 16 тысяч новых зараженных коронавирусом. Для страны с населением 17,561...

Подробнее
В ПФР сформировали график увеличения выплат для пенсионеров РФ в 2022 году

В ПФР сформировали график увеличения выплат для пенсионеров РФ в 2022 году

13-11-2021, 15:14

0

Пенсионный фонд России уже сформировал график увеличения выплат пенсионерам страны в будущем, 2022-ом, году. Повышение...

Подробнее
Для работающих пенсионеров в России готовят новую ежемесячную выплату по 4 тыс. рублей

Для работающих пенсионеров в России готовят новую ежемесячную выплату по 4 тыс. рублей

Вчера, 11:54

0

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева в беседе с журналистами рассказала о том, что некоторых российских пенсионеров может...

Подробнее
Ополчение Донбасса уничтожило новый понтонный мост ВСУ вместе с военными

Ополчение Донбасса уничтожило новый понтонный мост ВСУ вместе с военными

13-11-2021, 09:14

0

Понтонный мост через реку Кальмиус силы ополчения уничтожили вместе с украинскими военными. Об этом сообщает...

Подробнее
Россиянка Ая Шафран рассказала, как Израиль справляется с четвертой COVID-волной

Россиянка Ая Шафран рассказала, как Израиль справляется с четвертой COVID-волной

13-11-2021, 12:49

0

Жительница Екатеринбурга Ая Шафран, которая сейчас живет с семьей в Израиле, на вопрос журналистов о том, как Израиль...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В окрестностях Луганска начался ожесточенный бой ВСУ и ополченцев

В окрестностях Луганска начался ожесточенный бой ВСУ и ополченцев

Вчера, 21:24

0

К вечеру 14 ноября в окрестностях Луганска завязался ожесточенный бой. ВСУ пошли в атаку, ополчение отвечает мощными...

Подробнее
Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения

Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения

Вчера, 23:24

0

Как стало известно порталу Avia.pro, воскресным вечером в окрестностях Луганска ВСУ напали на ополченцев. В...

Подробнее
Эксперт Вайя выступил за вакцинацию от коронавируса только наиболее уязвимых детей

Эксперт Вайя выступил за вакцинацию от коронавируса только наиболее уязвимых детей

13-11-2021, 18:29

0

Директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани (Италия) Франческо Вайя считает,...

Подробнее
Депутат Госдумы Миронов заявил о пагубности пенсионной реформы для россиян

Депутат Госдумы Миронов заявил о пагубности пенсионной реформы для россиян

13-11-2021, 22:09

0

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов дал оценку пенсионной реформе. По мнению политика, она...

Подробнее