Теледоктор Мясников поддержал введение QR-кодов для стимула к вакцинации

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О том, как повлияет введение QR-кодов на проведение прививочной кампании, рассказал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.
Он положительно высказался касательно их введения, а также поддержал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
Обязательно, отметил Мясников, должны вакцинироваться люди старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями, диабетом, ожирением, онкологией и сердечной недостаточностью. Эти лица, подчеркнул врач, относятся к группе риска и для них крайне важен иммунитет от коронавирусной инфекции.
Он отметил, что введение QR-кодов, хоть это и не медицинская мера, тем не менее, она действительно необходима, так как стимулирует граждан вакцинироваться. Без QR-кодов закрыты для посещения многие торговые центры, спортзалы, культурные мероприятия, театры и т.п. И это может подтолкнуть тех, кто избегает вакцинации, получить прививку.
Что же касается вакцинации детей и подростков, то, как считает эксперт, тут важно действовать осторожно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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