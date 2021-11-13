«Дьявол кроется в деталях»: вирусолог Хасиева о тестах на антитела к коронавирусу

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Доктор медицинских наук, завкафедры микробиологии и вирусологии №?2 Ростовского государственного медицинского университета Галина Хасиева утверждает, что для того, чтобы определиться необходима ли человеку вакцинация от коронавирусной инфекции ни в коем случае нельзя полагаться только на уровень антител.
«Дьявол кроется в деталях. В нынешней ситуации, когда превалирует штамм „дельта“, такое понятие, как „защитный титр антител“ отсутствует. Никто не может в полной мере утверждать какой уровень антител сможет обеспечить, хотя бы минимальную защиту, против коронавирусной инфекции. И это далеко не секрет. Подобное незнание не является криминалом. Существует масса других инфекций по которым не производятся измерения антител. Например, широко известные грипп и полиомиелит. Для оценки эффективности иммунизации по этим инфекциям ведется только подсчет количества заболевших», — подчеркнула Хасиева.
По ее мнению, из-за низкого количества вакцинированных россиян болеют, в том числе, и привитые люди. Но на это необходимо смотреть в другом ключе — как тяжело они переносят заболевание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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