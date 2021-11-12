Врач-иммунолог Крючков заявил, что COVID-вакцины могут влиять на патологические процессы

О влиянии вакцин от коронавируса рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Он сообщил, что теоретически вакцины от коронавируса могут негативно влиять на организм, о чем говорят шведские ученые-микробиологи, пишет «ДокторПитер ». Но на практике все намного сложнее, чем кажется тем, кто не знаком с этим вопросом, подчеркнул эксперт.

Крючков объяснил что в теории вакцины могут провоцировать тромбоцитопении, становиться причиной тромбообразования. Также может существовать вероятность и их влияния на ДНК. Вакцины содержат в составе белки, которые могу влиять на организм, поскольку они не являются для организма «родными».

«Как и другие экзогенные (не стандартные для организма, внешние) белки, они могут мешать адекватной работе организма, это касается и белков, которые возникают при онкологии, влияющие на регулирование действий внутри клеток», - отметил врач.

Наиболее вероятны в теории такое влияние на организм тех вакцин, которые содержат «убитый» вирус. Это инактивные вакцины «КовиВак», «Синофарм», «Синовак». Эти вакцины, подчеркнул Крючков, показали низкий уровень защиты от штамма «дельта».

В теории могут провоцировать изменения и вакцины на базе s-белка — «Спутник V», «Спутник лайт», AstraZeneca, Johnson & Johnson. Это может происходить из-за того, что белок вируса некоторое время будет в организме, и может спровоцировать негативные последствия.

«Также существует большая группа вакцин: «ЭпиВакКорона», ФМБА делает на данный момент что-то схожее, однако опыт пока неудачный, в них содержится небольшая последовательность, которая может влиять на клеточную иммунную систему, но плохо — на гуморальную», — рассказал иммунолог.

Альтернативным вариантом, по мнению шведских ученых, может быть RBD прививка. Сейчас несколько таких препаратов проходят испытания в клинических условиях, в том числе в России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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