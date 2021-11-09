Пульмонолог Орлова заявила об ошибке некоторых врачей при лечении коронавируса COVID-19 в РФ

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Российский врач-пульмонолог Елена Орлова рассказала об ошибке, которую некоторые ее коллеги допускают при лечении коронавируса. Речь идет о назначении антибиотиков, пишет издание NVL.
Орлова обеспокоена тем, что терапевты в поликлиниках, а также частные клиники назначают больным коронавирусом, у которых температура держится на отметке 37,5 градуса, антибактериальные лекарственные препараты. Причем, даже на этапе амбулаторного лечения, что вообще недопустимо.
«Антибиотик все так же не лечит вирусную инфекцию. КВИ все так же редко осложняется бактериальной инфекцией без инвазивных процедур в стационаре. Симптомы, включая поражения легких, связаны с действием коронавируса, а не спровоцированы присоединением бактериальной инфекции», — пояснила Орлова.
Она подчеркнула, что антибиотики не значатся в утвержденных в России и в мире схемах лечения коронавируса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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