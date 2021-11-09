Чем так хорош «КовиВак» и почему его берегут для элит: правду о вакцине рассказал врач Крючков

На днях СМИ сообщили о том, что самой популярной и востребованной вакциной от коронавируса среди российских чиновников стала «КовиВак». Ее даже специально приберегают в клиниках для них, а в прививочных пунктах страны простому россиянину найти препарат совсем непросто. Чем же так хороша чумаковская вакцина - именно так разработку Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН нарекли в народе и почему за ней «охотятся» даже чиновники?

Врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «ЦарьГрадом» предположил, что секрет популярности «КовиВака» кроется в том, что вакцина сделана на стандартной и проверенной платформе.

«Там нет ГМО, по сути, берется коронавирус, он ослабляется, "убивается", то есть инактивируется нужным образом, и соответственно, это более-менее стандартный тип вакцины, то есть пугает людей меньше», - пояснил он.

В то же время, подчеркнул доктор, инактивированная вакцина «значительно менее иммуногенна и менее эффективна, чем "Спутник V" и даже чем РНК-вакцина».

Но даже меньшая эффективность людей не пугает. Крючков уверен, что секрет чумаковской вакцины и в том, что она более мягкая - побочные эффекты после нее возникают реже. Но это не касается аллергических реакций на нее, отметил он.

«На самом деле аллергическая реакция на неё, видимо, не реже, чем на "Спутник V" наблюдается», - уточнил врач.

Психология людей тоже играет далеко не последнюю роль.

«Из-за того что дефицит такой острый, люди думают, что это хорошая вакцина. Они же не думают о том, что там производственных мощностей гораздо меньше, чем даже у "Спутника", у которого тоже не фонтан, что называется. И возникает дефицит», - заключил Крючков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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