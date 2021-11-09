Мясников призвал российские власти взять ответственность за побочки от обязательной вакцинации

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса следует лишь пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Более того, ответственность за возможные проявления у них серьезных негативных поствакцинальных явлений должно нести государство. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Мясников уверен: к всеобщей обязательной вакцинаций нужно подходить очень серьезно и ответственно. В первую очередь, она показана людям в возрасте 65 лет и старше, больным-хроникам «с учетом всех их индивидуальных особенностей». Это не прихоть, это необходимость, ведь эти пациенты, попадая в стационар с ковидом, «отнимают силы у системы здравоохранения».

Однако, есть вероятность, что у людей после прививки могут возникнуть порой и тяжелые побочные реакции. В этом случае все риски и ответственность, как и солидная компенсация, должны лечь на государство. Правда, по словам врача, эти случаи очень редки - примерно один на миллион. Без этого, уверен врач, обязательной вакцинации в стране не получится.

«Государство от этого не разорится, оно разоряется сейчас от того, что люди забивают реанимационные, врачей заражают», - отметил Мясников.

«Люди, которые вероятнее всего умрут после встречи с COVID-19, должны быть привиты. Именно они отнимают силы у системы здравоохранения, когда попадают в реанимацию. Поэтому тут речь идет уже не о личном выборе, а об обязательном условии», — подчеркнул врач.

Мясников убежден, что пока государство не возьмет на себя ответственность за возможные последствия, вакцинации в стране не будет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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