Мясников призвал российские власти взять ответственность за побочки от обязательной вакцинации

Сегодня, 09:19

0

Image 16+
Мясников призвал российские власти взять ответственность за побочки от обязательной вакцинации
Врач и телеведущий Александр Мясников

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса следует лишь пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Более того, ответственность за возможные проявления у них серьезных негативных поствакцинальных явлений должно нести государство. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Мясников уверен: к всеобщей обязательной вакцинаций нужно подходить очень серьезно и ответственно. В первую очередь, она показана людям в возрасте 65 лет и старше, больным-хроникам «с учетом всех их индивидуальных особенностей». Это не прихоть, это необходимость, ведь эти пациенты, попадая в стационар с ковидом, «отнимают силы у системы здравоохранения».

Однако, есть вероятность, что у людей после прививки могут возникнуть порой и тяжелые побочные реакции. В этом случае все риски и ответственность, как и солидная компенсация, должны лечь на государство. Правда, по словам врача, эти случаи очень редки - примерно один на миллион. Без этого, уверен врач, обязательной вакцинации в стране не получится. 

«Государство от этого не разорится, оно разоряется сейчас от того, что люди забивают реанимационные, врачей заражают», - отметил Мясников.

«Люди, которые вероятнее всего умрут после встречи с COVID-19, должны быть привиты. Именно они отнимают силы у системы здравоохранения, когда попадают в реанимацию. Поэтому тут речь идет уже не о личном выборе, а об обязательном условии», — подчеркнул врач.

Мясников убежден, что пока государство не возьмет на себя ответственность за возможные последствия, вакцинации в стране не будет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мясников призвал российские власти взять ответственность за побочки от обязательной вакцинации

Сегодня, 09:19

Иммунолог Крючков сообщил о двух вариантах, при которых происходит рост числа антител

Вчера, 23:54

В Минздраве Марий Эл рассказали, кому для ревакцинации необходима двухкомпонентная прививка

Вчера, 20:59

Министр Мурашко заявил о невозможности пока точно назвать защитный уровень антител к Covid-19

Вчера, 18:54

Геннадий Онищенко призвал лишать дипломов медиков-антиваксеров

Вчера, 16:24

Академик Глазьев заявил о денежном интересе инициаторов обязательной вакцинации

Вчера, 15:04

Мурашко: Пока нельзя точно сказать, какой уровень антител к COVID-19 является защитным

Вчера, 12:44

Врач Пестеров раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения

Вчера, 10:44

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга спросили о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

Вчера, 08:54

Россиянам объяснили популярность COVID-вакцины «КовиВак» среди чиновников

9-11-2021, 23:29

Биохимик Баклаушев рассказал о стерильном иммунитете, который защитит от коронавируса

9-11-2021, 20:09

The Independent: британский врач Сьюзан Хопкинс объяснила, почему вакцинированные умирают от коронавируса

9-11-2021, 16:19

Эксперты перечислили сценарии окончания пандемии коронавируса

9-11-2021, 12:04

Иммунолог рассказал, что произойдет, если пропустить на неделю повторную прививку от коронавируса

9-11-2021, 10:54

Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 в РФ сократился вдвое

8-11-2021, 16:39

Доктор наук Редько объяснил, почему в России занижается статистика по вакцинации

8-11-2021, 10:04

Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

8-11-2021, 09:34

Главврач Красноярской краевой больницы назвал мракобесием отказ от прививок против ковида

8-11-2021, 00:39

Врач Ершов считает, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

7-11-2021, 22:09

Демограф Тимаков объяснил, как вакцинация от коронавируса COVID-19 влияет на смертность

7-11-2021, 09:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

8-11-2021, 22:09

0

Главврач петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева 8 ноября дала интервью каналу...

Подробнее
Издание The National Interest: весь мир покупает оружие у «технически отсталой» России

Издание The National Interest: весь мир покупает оружие у «технически отсталой» России

8-11-2021, 13:24

0

Обозреватель The National Interest Питер Сучиу рассказал об успехах России на мировом рынке оружия. Россию нередко...

Подробнее
Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

8-11-2021, 10:04

0

Полиция Петербурга ищет злоумышленника, который попытался ограбить банк, но испугался женского крика и убежал. Об этом...

Подробнее
35-летний чемпион Норильска по пауэрлифтингу скончался через две недели после вакцинации от коронавируса

35-летний чемпион Норильска по пауэрлифтингу скончался через две недели после вакцинации от коронавируса

9-11-2021, 09:29

0

Чемпион Норильска по пауэрлифтингу Виктор Плахута умер во Владивостоке спустя две недели после вакцинации от...

Подробнее
В Госдуме предложили поднять прожиточный минимум до 20 тысяч рублей

В Госдуме предложили поднять прожиточный минимум до 20 тысяч рублей

8-11-2021, 17:44

0

О необходимости изменить методику расчета прожиточного минимума заявил депутат Госдумы, глава комитета по труду,...

Подробнее
Фильм Пригожина «16-й» показал абсурдность антироссийской политики США

Фильм Пригожина «16-й» показал абсурдность антироссийской политики США

8-11-2021, 20:54

0

Молодежь сможет по достоинству оценить новый фильм бизнесмена Евгения Пригожина на политическую тему «16-й», считает...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Фильм «16-й» напомнил журналисту Манукяну лучшие криминальные комедии

Фильм «16-й» напомнил журналисту Манукяну лучшие криминальные комедии

8-11-2021, 22:04

0

Главная мысль комедийной картины бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» давно требовала своей реализации в кинематографе,...

Подробнее
В Петербурге при задержании телефонного мошенника погиб боец СОБРа

В Петербурге при задержании телефонного мошенника погиб боец СОБРа

9-11-2021, 10:49

0

В Петербурге во вторник, 9 ноября, во время попытки задержать подозреваемого в телефонном мошенничестве погиб боец...

Подробнее
Ученые узнали, почему пожилые люди более восприимчивы к коронавирусу

Ученые узнали, почему пожилые люди более восприимчивы к коронавирусу

9-11-2021, 17:34

0

Как известно, пожилые люди и пациенты с такими заболеваниями, как диабет, гипертония, ожирение, метаболический синдром,...

Подробнее
Центральноафриканская радиостанция сообщила об угрозе вторжения чадских боевиков в ЦАР

Центральноафриканская радиостанция сообщила об угрозе вторжения чадских боевиков в ЦАР

9-11-2021, 14:04

0

По данным радиостанции Bangui FM, границу Чада с Центральноафриканской Республикой готовится пересечь группировка...

Подробнее