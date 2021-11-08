Министр Мурашко заявил о невозможности пока точно назвать защитный уровень антител к Covid-19

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, выступая на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что на сегодняшний день не существует возможности точно определить уровень антител, который надежно может защитить человека от нового штамма SARS-CoV-2.
По словам министра, дельта-штамм значимо отличается от своего прародителя, с которого началась пандемия. Во-первых, эта мутация гораздо быстрее распространяется. Во-вторых, дельта способен ускользать от нейтрализующего действия антител. В-третьих, новый штамм обладает высокой патогенностью, то есть «благодаря» ему болезнь протекает в тяжелой форме с большей вероятностью летального исхода. Учитывая все особенности дельта-штамма, очень важно иметь высокий уровень антител. По этой причине необходимо ревакцинироваться через полгода после вакцинации.
Статистика свидетельствует об ускорении темпов вакцинации россиян. В сутки вакцинируется более 700 человек на 100 тысяч населения. На данный момент 53% взрослых россиян привились первым компонентом вакцины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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