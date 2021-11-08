Геннадий Онищенко призвал лишать дипломов медиков-антиваксеров

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных
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Медиков-антиваксеров следует лишать дипломов, уверен бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Он подчеркнул, что для лиц, которые имеют отношение к медицине, но не являются узкими специалистами, при этом с уверенностью говорят о бесполезности или вреде вакцин, следует применять жесткие меры, передает NEWS.ru.
«C медиками-антиваксерами, если они не являются специалистами в этой области, а в медицине больше 50 специализаций, нужно поступать очень жестко, не знаю уголовное ли это преследование, но то, что их наказывать надо, вплоть до лишения диплома», — сказал Онищенко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко и вовсе предлагает привлекать к уголовной ответственности врачей, выступающих против вакцинации. Он подчеркнул, что врачи по роду своей деятельности должны объяснять гражданам, для чего проводится вакцинация, а не переубеждать их, тем самым способствуя распространению инфекции и росту летальных исходов из-за коронавируса.
Отметим: в России снова установлен антирекорд смертности из-за коронавируса. За минувшие сутки скончались 1239 человек, а 9 ноября сообщалось о 1211 умерших от коронавирусной инфекции. Эксперты объясняют это тем, что показатели летальных случаев растут спустя примерно 2 недели после пика новых случаев заражения, что и наблюдается сейчас.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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