Иммунолог Крючков сообщил о двух вариантах, при которых происходит рост числа антител

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Колебания уровней антител осуществляются в каждом человеческом организме. Какова реальная причина данного явления, сообщил известный российский иммунолог Николай Крючков.
Журналисты радио Sputnik узнали, что, как правило, после уколов вакцинного препарата, либо после коронавирусного инфицирования и последующей госпитализации, уровень антител у человека в крови повышенный. Идёт время, на протяжении которого он постепенно начинает уменьшаться. Медицинский специалист рассказал, что максимальное количество антител у пациента формируется именно тогда, когда гражданин вакцинировался, либо перенес коронавирусное заболевание. По прошествии определенного временного промежутка объем антител начинает снижаться.
В некоторых случаях эта стройная система функционирует совершенно по-другому. У человека в организме иногда наступает ситуация, когда спустя определенное время антитела снова самостоятельно начинают формироваться. Эта внезапная выработка антител может начаться по 2 причинам.
«Когда несущественно увеличивается уровень антител IgG или IgM, то, с высокой степенью вероятности, речь может идти о том, что замеры уровня антител осуществлялись разными тест-системами для определения количества антител в плазме крови. Одновременно с этим, не следует забывать, что во всех известных системах тестирования заложена определенная погрешность, и плюс к этому ещё всегда имеются индивидуальные колебания. Это все накладывается и может дать повышенный уровень антител», — объяснил иммунолог.
Врач считает, что резкий скачок уровня антител может говорить о встрече с инфекцией. В некоторых случаях это единственный признак того, что организм снова столкнулся с вирусом. Очень много случаев бессимптомного течения заболевания, при которых нет клинических проявлений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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