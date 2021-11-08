Врач Пестеров раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения

В РФ во вторник был зафиксирован очередной печальный рекорд по летальным случаям от коронавируса - за сутки умерли 1211 человек. Суточный прирост заболевших держится на отметке около 40 тысяч. Врач Тимур Пестеров в беседе с ОСН предупредил, что смертность и впредь будет оставаться высокой - до тех пор, пока большая часть населения страны не будет привита. Медик говорит о необходимости привить от ковида не менее 90 процентов наших соотечественников.

При нынешнем отношении россиян к вакцинации вирус и дальше будет распространяться, уверен Пестеров. По его словам, постоянный рост числа летальных исходов, который сейчас наблюдается в стране, вызван предыдущим ростом ковид-заболеваемости. Врач разъяснил: пики смертности отстают от пиков заболеваемости на несколько недель.

Если обратить внимание на уровень инфицирования, который наблюдался на минувшей неделе, удивляться росту числа летальных исходов не стоит, подытожил собеседник издания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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