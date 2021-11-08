Роспотребнадзор Санкт-Петербурга спросили о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

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В городе на Неве введена обязательная вакцинация для петербуржцев возрастной категории 60+, а также для всех, кто имеет хронические заболевания, а также студенты старше 18 лет. Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова 9 ноября подписала соответствующее постановление.
Перечисленные категории граждан обязаны до 15 декабря текущего года пройти вакцинацию первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом, а до 15 января 2022 года – вторым компонентом вакцины. Согласно вышедшему постановлению, 80 процентов сотрудников всех трудовых коллективов должны быть привиты.
В пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора сообщили о санкциях предусмотренных за отказ от вакцинации:
«В том случае, когда гражданин не работает - вакцинироваться или нет он решает самостоятельно. Если же человек трудоустроен, то его работодатель ответственен за вакцинацию всего трудового коллектива и этого гражданина в частности».
Данное решение было принято для обеспечения безопасности рисковых групп населения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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