Россиянам объяснили популярность COVID-вакцины «КовиВак» среди чиновников

Вчера, 23:29

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Россиянам объяснили популярность COVID-вакцины «КовиВак» среди чиновников

Вакцина «КовиВак», разработанная научным центром им. Чумакова, все больше становится популярной среди россиян. Зачастую она исчезает из больниц за считанные дни. И в основном по причине "особой любви"  государственных чиновников к этой вакцине. Известно, что первой партией «КовиВака» были вакцинированы депутаты всех уровней.

И даже невзирая на мнение медиков о слабой эффективности «КовиВака» по сравнению со «Спутником V», востребованность к этой вакцине растет с каждым днем.

По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, такой высокий спрос можно объяснить предположением, что известные и проверенные технологии дают наилучший результат. Факт, что «КовиВак» переносится легче «Спутника V», тоже сыграл не последнюю роль.

«У нас в России если что-то в дефиците, то это сразу становится нужно всем. Несмотря на то, что «КовиВак» не может сформировать достаточный защитный иммунитет от инфекции, его предпочитает огромное количество людей», — заявил вирусолог Александр Чепурнов.

Чепурнов подчеркнул, что все население России элементарно не смогут обеспечить необходимым количеством доз этой вакцины по причине сложностей при ее производстве.


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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