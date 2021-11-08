Россиянам объяснили популярность COVID-вакцины «КовиВак» среди чиновников

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных
Главврач петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева 8 ноября дала интервью каналу...Подробнее
Вакцина «КовиВак», разработанная научным центром им. Чумакова, все больше становится популярной среди россиян. Зачастую она исчезает из больниц за считанные дни. И в основном по причине "особой любви" государственных чиновников к этой вакцине. Известно, что первой партией «КовиВака» были вакцинированы депутаты всех уровней.
И даже невзирая на мнение медиков о слабой эффективности «КовиВака» по сравнению со «Спутником V», востребованность к этой вакцине растет с каждым днем.
По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, такой высокий спрос можно объяснить предположением, что известные и проверенные технологии дают наилучший результат. Факт, что «КовиВак» переносится легче «Спутника V», тоже сыграл не последнюю роль.
«У нас в России если что-то в дефиците, то это сразу становится нужно всем. Несмотря на то, что «КовиВак» не может сформировать достаточный защитный иммунитет от инфекции, его предпочитает огромное количество людей», — заявил вирусолог Александр Чепурнов.
Чепурнов подчеркнул, что все население России элементарно не смогут обеспечить необходимым количеством доз этой вакцины по причине сложностей при ее производстве.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Главврач петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева 8 ноября дала интервью каналу...Подробнее
Работающая во Франции ученый-иммунолог Дарья Карташева-Эмберц назвала основные ошибки российских врачей при лечении...Подробнее
По информации Министерства труда и социальной защиты с января 2022 года в России ощутимо повысятся пенсионные выплаты....Подробнее
Демограф Владимир Тимаков проводит анализ взаимосвязи избыточной смертности и вакцинации. На днях он озвучил результаты...Подробнее
Обозреватель The National Interest Питер Сучиу рассказал об успехах России на мировом рынке оружия. Россию нередко...Подробнее
Российский зритель сможет посмотреть фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина на день раньше объявленного изначально...Подробнее
Полиция Петербурга ищет злоумышленника, который попытался ограбить банк, но испугался женского крика и убежал. Об этом...Подробнее
Главврач Красноярской краевой клинической больницы Евгений Корчагин заявил, что в отказе от прививок не может быть...Подробнее
Российский ученый Александр Редько назвал причины, по которым реальная статистика по вакцинации против коронавируса в...Подробнее
О необходимости изменить методику расчета прожиточного минимума заявил депутат Госдумы, глава комитета по труду,...Подробнее
Комментировать