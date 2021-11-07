Биохимик Баклаушев рассказал о стерильном иммунитете, который защитит от коронавируса

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Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Баклаушев рассказал, в чём суть стерильного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Научные исследователи уже продвигаются по пути создания препарата для прививки, позволяющего человеческому организму быть неуязвимым коронавирусом. Стерильный иммунитет — это когда коронавирус не может инфицировать. О том, как можно получить подобный эффект, объяснили медицинские специалисты на Конгрессе по лабораторной медицине в Москве.
Основную роль в подобном иммунитете будут играть иммуноглобулины А(IgA). Это значит — те иммуноглобулины, которые являются секреторными. Они выделяются у человека через слизистые оболочки в полости носа, кишечнике, бронхиальном дереве. И как раз IgА поможет создать иммунитет в организме человека и маркировать клетки вируса SARS-CoV-2.
«Проще говоря, данный вид иммуноглобулинов сформирует стерильную защиту организма человека. Другими словами, гражданин не сможет заболеть даже бессимптомно», — поделился Владимир Баклаушев с журналистом портала mk.ru.
Повышая внутри организма IgА, данные иммуноглобулины будут инактивировать размножение вируса SARS-CoV-2. Они будут сразу прилипать к зараженной вирусом клетке и демонстрировать ее другим. Таких меток будет достаточно, чтобы иммунные клетки сразу уничтожили противника. Как следствие, будет исключена возможность бессимптомной болезни ковидом.
Врач предполагает, что подобный иммунитет смогут получить те, кто переболел коронавирусом в легкой форме или перенес заболевание средней интенсивности. А вот у пожилых людей с патологиями, которые снижают иммунореактивность, стерильного иммунитета, скорее всего, не будет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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