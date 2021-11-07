The Independent: британский врач Сьюзан Хопкинс объяснила, почему вакцинированные умирают от коронавируса

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных
Главврач петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева 8 ноября дала интервью каналу...Подробнее
Причины того, что после вакцинации люди заражаются коронавирусом и умирают от COVID-19, объяснила директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Великобритании Сьюзан Хопкинс.
«Все чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных», — заявила Хопкинс.
Снижение иммунитета наблюдается у вакцинированных спустя 5-6 месяцев после получения прививки, пишет The Independent. Наиболее интенсивно этот процесс, подчеркнула Хопкисн, развивается у пожилых людей, иммунная система которых ослаблена возрастом и хроническими заболеваниями.
Поэтому как раз лицам пожилого возраста, а также тем, у кого развиваются хронические заболевания, важно обязательно ревакцинироваться. Дополнительная прививка снова повысит уровень защиты, что очень важно при неблагоприятной эпидемиологической обстановке.
Сейчас эксперты уже не исключают, что людям из групп риска придется регулярно ревакцинироваться от коронавируса. Пока же рекомендуется только третья прививка, либо вторая при первой вакцинации однокомпонентной вакциной. Поставить ее можно спустя шесть месяцев после первого курса вакцинации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Главврач петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева 8 ноября дала интервью каналу...Подробнее
Работающая во Франции ученый-иммунолог Дарья Карташева-Эмберц назвала основные ошибки российских врачей при лечении...Подробнее
По информации Министерства труда и социальной защиты с января 2022 года в России ощутимо повысятся пенсионные выплаты....Подробнее
Демограф Владимир Тимаков проводит анализ взаимосвязи избыточной смертности и вакцинации. На днях он озвучил результаты...Подробнее
Доктор медицинских наук Татьяна Руженцева представила интервью журналисту онлайн издания «Московский Комсомолец», в...Подробнее
Российский зритель сможет посмотреть фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина на день раньше объявленного изначально...Подробнее
Обозреватель The National Interest Питер Сучиу рассказал об успехах России на мировом рынке оружия. Россию нередко...Подробнее
Главврач Красноярской краевой клинической больницы Евгений Корчагин заявил, что в отказе от прививок не может быть...Подробнее
Полиция Петербурга ищет злоумышленника, который попытался ограбить банк, но испугался женского крика и убежал. Об этом...Подробнее
Российский ученый Александр Редько назвал причины, по которым реальная статистика по вакцинации против коронавируса в...Подробнее
Комментировать