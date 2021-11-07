The Independent: британский врач Сьюзан Хопкинс объяснила, почему вакцинированные умирают от коронавируса

Сегодня, 16:19

0

Image 16+
The Independent: британский врач Сьюзан Хопкинс объяснила, почему вакцинированные умирают от коронавируса

Причины того, что после вакцинации люди заражаются коронавирусом и умирают от COVID-19, объяснила директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Великобритании Сьюзан Хопкинс.

«Все чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных», — заявила Хопкинс.

Снижение иммунитета наблюдается у вакцинированных спустя 5-6 месяцев после получения прививки, пишет The Independent. Наиболее интенсивно этот процесс, подчеркнула Хопкисн, развивается у пожилых людей, иммунная система которых ослаблена возрастом и хроническими заболеваниями.

Поэтому как раз лицам пожилого возраста, а также тем, у кого развиваются хронические заболевания, важно обязательно ревакцинироваться. Дополнительная прививка снова повысит уровень защиты, что очень важно при неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

Сейчас эксперты уже не исключают, что людям из групп риска придется регулярно ревакцинироваться от коронавируса. Пока же рекомендуется только третья прививка, либо вторая при первой вакцинации однокомпонентной вакциной. Поставить ее можно спустя шесть месяцев после первого курса вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

The Independent: британский врач Сьюзан Хопкинс объяснила, почему вакцинированные умирают от коронавируса

Сегодня, 16:19

Эксперты перечислили сценарии окончания пандемии коронавируса

Сегодня, 12:04

Иммунолог рассказал, что произойдет, если пропустить на неделю повторную прививку от коронавируса

Сегодня, 10:54

Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 в РФ сократился вдвое

Вчера, 16:39

Доктор наук Редько объяснил, почему в России занижается статистика по вакцинации

Вчера, 10:04

Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

Вчера, 09:34

Главврач Красноярской краевой больницы назвал мракобесием отказ от прививок против ковида

Вчера, 00:39

Врач Ершов считает, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

7-11-2021, 22:09

Демограф Тимаков объяснил, как вакцинация от коронавируса COVID-19 влияет на смертность

7-11-2021, 09:44

В РФ названы причины смерти от коронавируса COVID-19 вакцинированных пациентов

6-11-2021, 22:44

В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к вакцинации от коронавируса COVID-19

6-11-2021, 17:19

Кто может заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от ковида

6-11-2021, 13:39

Главврач челябинской горбольницы Угнивенко высказался о QR-кодах и о вакцине «Спутник Лайт»

6-11-2021, 08:34

Мясников прокомментировал массовое увольнение медиков в ЕАО из-за отказа вакцинироваться

5-11-2021, 17:09

Врач Малышева назвала противопоказания к вакцинации от коронавируса

5-11-2021, 15:34

В Роспотребнадзоре рассказали, как сочетается вакцина от коронавируса и прием лекарств

5-11-2021, 14:29

Россиянам объяснили, кому положен временный медотвод от вакцинации

4-11-2021, 22:34

Доктор Мясников поддержал предложение наказывать врачей-антипрививочников

4-11-2021, 19:34

Жаворонков объяснил, почему российские власти не учитывают высокий титр антител

4-11-2021, 14:24

Зачем и когда необходима ревакцинация от коронавируса

4-11-2021, 13:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

Вчера, 22:09

0

Главврач петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева 8 ноября дала интервью каналу...

Подробнее
Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

Вчера, 09:34

0

Работающая во Франции ученый-иммунолог Дарья Карташева-Эмберц назвала основные ошибки российских врачей при лечении...

Подробнее
С 1 января пенсионерам в РФ добавят по 10 тысяч рублей

С 1 января пенсионерам в РФ добавят по 10 тысяч рублей

7-11-2021, 19:54

0

По информации Министерства труда и социальной защиты с января 2022 года в России ощутимо повысятся пенсионные выплаты....

Подробнее
Демограф Тимаков объяснил, как вакцинация от коронавируса COVID-19 влияет на смертность

Демограф Тимаков объяснил, как вакцинация от коронавируса COVID-19 влияет на смертность

7-11-2021, 09:44

0

Демограф Владимир Тимаков проводит анализ взаимосвязи избыточной смертности и вакцинации. На днях он озвучил результаты...

Подробнее
В РФ названы причины смерти от коронавируса COVID-19 вакцинированных пациентов

В РФ названы причины смерти от коронавируса COVID-19 вакцинированных пациентов

6-11-2021, 22:44

0

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцева представила интервью журналисту онлайн издания «Московский Комсомолец», в...

Подробнее
Фильм «16-й» покажут российским зрителям 7 ноября

Фильм «16-й» покажут российским зрителям 7 ноября

7-11-2021, 16:49

0

Российский зритель сможет посмотреть фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина на день раньше объявленного изначально...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Издание The National Interest: весь мир покупает оружие у «технически отсталой» России

Издание The National Interest: весь мир покупает оружие у «технически отсталой» России

Вчера, 13:24

0

Обозреватель The National Interest Питер Сучиу рассказал об успехах России на мировом рынке оружия. Россию нередко...

Подробнее
Главврач Красноярской краевой больницы назвал мракобесием отказ от прививок против ковида

Главврач Красноярской краевой больницы назвал мракобесием отказ от прививок против ковида

Вчера, 00:39

0

Главврач Красноярской краевой клинической больницы Евгений Корчагин заявил, что в отказе от прививок не может быть...

Подробнее
Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

Вчера, 10:04

0

Полиция Петербурга ищет злоумышленника, который попытался ограбить банк, но испугался женского крика и убежал. Об этом...

Подробнее
Доктор наук Редько объяснил, почему в России занижается статистика по вакцинации

Доктор наук Редько объяснил, почему в России занижается статистика по вакцинации

Вчера, 10:04

0

Российский ученый Александр Редько назвал причины, по которым реальная статистика по вакцинации против коронавируса в...

Подробнее