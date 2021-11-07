The Independent: британский врач Сьюзан Хопкинс объяснила, почему вакцинированные умирают от коронавируса

Причины того, что после вакцинации люди заражаются коронавирусом и умирают от COVID-19, объяснила директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Великобритании Сьюзан Хопкинс.

«Все чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных», — заявила Хопкинс.

Снижение иммунитета наблюдается у вакцинированных спустя 5-6 месяцев после получения прививки, пишет The Independent. Наиболее интенсивно этот процесс, подчеркнула Хопкисн, развивается у пожилых людей, иммунная система которых ослаблена возрастом и хроническими заболеваниями.

Поэтому как раз лицам пожилого возраста, а также тем, у кого развиваются хронические заболевания, важно обязательно ревакцинироваться. Дополнительная прививка снова повысит уровень защиты, что очень важно при неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

Сейчас эксперты уже не исключают, что людям из групп риска придется регулярно ревакцинироваться от коронавируса. Пока же рекомендуется только третья прививка, либо вторая при первой вакцинации однокомпонентной вакциной. Поставить ее можно спустя шесть месяцев после первого курса вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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