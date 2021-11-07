Эксперты перечислили сценарии окончания пандемии коронавируса

Сегодня, 12:04

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Эксперты перечислили сценарии окончания пандемии коронавируса

Мировые эксперты рассказали о возможных сценариях окончания пандемии коронавируса. Многие из них склоняются к тому, что ковид ослабнет и в будущем будет одним из сезонных заболеваний наподобие гриппа.

Специалисты затрудняются дать точный ответ на вопрос, когда именно завершится эпидемия, которую переживает мир. Профессор Мичиганского университета Арнольд Монто поясняет: у таких терминов, как «эпидемия» и «пандемия», нет четко обозначенных границ.

Появление вакцины, по его словам, это хорошая новость для мира. Плохая - патоген может продолжать мутировать, вследствие чего эффективность препаратов будет снижаться.

Арнольд Монто и его коллеги проводят параллель между некоторыми вариантами SARS-CoV-2 и сезонными респираторными заболеваниями. Отмечается, что у них схожая симптоматика и методы проявления. 

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что каждая пандемия проходит через пять этапов, и данная, не исключение. Они следующие: истинная пандемия – фаза замедления – фаза контроля – ликвидация – искоренение.

Однако для того, чтобы выйти на финальный этап, отметил Фаучи, необходима вакцинация 100 процентов населения нашей планеты.

Тем не менее, огромную роль в процессе, который позволит избавиться от коронавируса, будут играть средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, а также соблюдение социальной дистанции и снижение контактов. Без них справиться с вирусом, заражаться и передавать который могут и вакцинированные, не получится.

Чтобы перейти от пандемии к эндемической стадии необходимо прививать как можно больше людей, поведал в беседе с CNN доктор Филипп Ландриган, эпидемиолог из Бостонского колледжа. По его словам, минимум - это 80 процентов, но необходимо стремиться к 90.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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