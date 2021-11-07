Иммунолог рассказал, что произойдет, если пропустить на неделю повторную прививку от коронавируса

Повторное введение компонента вакцины от коронавируса можно осуществить не через 21, а через 28 дней. Как сказал иммунолог Николай Крючков, отсрочив повторное введение вакцины на неделю, можно усилить эффект от прививки.

Если второй укол был сделан через 28 дней, то срок формирования иммунитета несколько сдвинется. Крючков уверяет, что ничего страшного в этом случае не произойдет. Просто еще одну неделю придется поберечься, но зато уровень антител может быть выше, пишет tsargrad.tv .

А вот раньше срока вводить вторую дозу вакцины не стоит, посоветовал иммунолог. Он пояснил, что эффект от преждевременной вакцинации будет хуже. Как сказал Крючков, иммунная система должна запомнить антиген и развить иммунный ответ. Только после этого стоит ставить вторую прививку.

«На 14-й день система срабатывает, но хуже», - заявил врач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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