Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 в РФ сократился вдвое

Аналитик заявил о рекордном росте цен на продукты в российских магазинах
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Период действия сертификатов о прививках российских граждан стал в два раза короче из-за того, что государственный сайт «Госуслуги» совершил кардинальное обновления данных. Как результат этого обновления — просроченными оказались QR-коды всех российских людей данного региона, которые осуществляли прививку против коронавирусного инфицирования свыше шести месяцев назад.
Теперь получилась такая ситуация, что в настоящее время больше, чем 1000 граждан, проживающих в городе Екатеринбурге и Свердловской области, которые уже привитые от коронавируса, начиная с 8 ноября 2021 года, не вправе будут зайти в рестораны, спортивные залы, торговые центры. Бдительная охрана их просто туда не пустит без QR-кода либо с просроченным таковым.
Уже сегодня, в понедельник, 8 ноября, многие уральцы столкнулись с данной проблемой в своем городе и регионе. Житель Урала Сергей (фамилия неизвестна) сообщил, что второй компонент препарата получил в начале марта. Еще 7 дней назад в сертификате была указана дата окончания — март 2022 года, однако после обновления данных дата изменилась на 8 ноября 2021 года.
Стоит отметить, что те, кто прошел вакцинацию недавно, с такой проблемой не столкнулись. Ранее СМИ сообщали, что пермский блогер Мансуров рассказал, как перенес вакцинацию против COVID-19, сделанную за рубежом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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