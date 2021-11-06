Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 в РФ сократился вдвое

Сегодня, 16:39

0

Image 16+
Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 в РФ сократился вдвое

Период действия сертификатов о прививках российских граждан стал в два раза короче из-за того, что государственный сайт «Госуслуги» совершил кардинальное обновления данных. Как результат этого обновления — просроченными оказались QR-коды всех российских людей данного региона, которые осуществляли прививку против коронавирусного инфицирования свыше шести месяцев назад. 

Теперь получилась такая ситуация, что в настоящее время больше, чем 1000 граждан, проживающих в городе Екатеринбурге и Свердловской области, которые уже привитые от коронавируса, начиная с 8 ноября 2021 года, не вправе будут зайти в рестораны, спортивные залы, торговые центры. Бдительная охрана их просто туда не пустит без QR-кода либо с просроченным таковым. 

Уже сегодня, в понедельник, 8 ноября, многие уральцы столкнулись с данной проблемой в своем городе и регионе. Житель Урала Сергей (фамилия неизвестна) сообщил, что второй компонент препарата получил в начале марта. Еще 7 дней назад в сертификате была указана дата окончания — март 2022 года, однако после обновления данных дата изменилась на 8 ноября 2021 года. 

Стоит отметить, что те, кто прошел вакцинацию недавно, с такой проблемой не столкнулись. Ранее СМИ сообщали, что пермский блогер Мансуров рассказал, как перенес вакцинацию против COVID-19, сделанную за рубежом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Доктор наук Редько объяснил, почему в России занижается статистика по вакцинации

Сегодня, 10:04

Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

Сегодня, 09:34

Главврач Красноярской краевой больницы назвал мракобесием отказ от прививок против ковида

Сегодня, 00:39

Врач Ершов считает, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

Вчера, 22:09

Демограф Тимаков объяснил, как вакцинация от коронавируса COVID-19 влияет на смертность

Вчера, 09:44

В РФ названы причины смерти от коронавируса COVID-19 вакцинированных пациентов

6-11-2021, 22:44

В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к вакцинации от коронавируса COVID-19

6-11-2021, 17:19

Кто может заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от ковида

6-11-2021, 13:39

Главврач челябинской горбольницы Угнивенко высказался о QR-кодах и о вакцине «Спутник Лайт»

6-11-2021, 08:34

Мясников прокомментировал массовое увольнение медиков в ЕАО из-за отказа вакцинироваться

5-11-2021, 17:09

Врач Малышева назвала противопоказания к вакцинации от коронавируса

5-11-2021, 15:34

В Роспотребнадзоре рассказали, как сочетается вакцина от коронавируса и прием лекарств

5-11-2021, 14:29

Россиянам объяснили, кому положен временный медотвод от вакцинации

4-11-2021, 22:34

Доктор Мясников поддержал предложение наказывать врачей-антипрививочников

4-11-2021, 19:34

Жаворонков объяснил, почему российские власти не учитывают высокий титр антител

4-11-2021, 14:24

Зачем и когда необходима ревакцинация от коронавируса

4-11-2021, 13:09

«Спутник V» от COVID-19 оказался неэффективным из-за сопротивления россиян вакцинации

4-11-2021, 08:04

В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

4-11-2021, 00:09

Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

3-11-2021, 23:44

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

3-11-2021, 20:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Аналитик заявил о рекордном росте цен на продукты в российских магазинах

Аналитик заявил о рекордном росте цен на продукты в российских магазинах

5-11-2021, 19:04

0

Цены на продукты в российских магазинах бьют рекорды. Аналитик РАНХиГС Александр Абрамов обошел ряд магазинов и получил...

Подробнее
NetEasе: появление корабля ВМФ РФ у острова Кауаи обескуражило США

NetEasе: появление корабля ВМФ РФ у острова Кауаи обескуражило США

6-11-2021, 00:19

0

Военные обозреватели из КНР сообщили об инциденте в гавайских водах, который стал полной неожиданностью для США. После...

Подробнее
В США построят телескоп за 11 миллиардов долларов для поиска похожей на Землю планеты

В США построят телескоп за 11 миллиардов долларов для поиска похожей на Землю планеты

5-11-2021, 20:49

0

В большом докладе, посвященном перспективам развития астрономии в Соединенных Штатах Америки на следующие 10 лет,...

Подробнее
Мощные удары по позициям ВСУ попали на видео украинских военнослужащих

Мощные удары по позициям ВСУ попали на видео украинских военнослужащих

6-11-2021, 01:44

0

Военнослужащие Вооруженных сил Украины запечатлели на видео атаку сил самопровозглашенной ДНР на свои позиции в...

Подробнее
В Екатеринбурге полиция проверит информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

В Екатеринбурге полиция проверит информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

5-11-2021, 19:09

0

Полиция Екатеринбурга проверит информацию, которая облетела соцсети, и выяснит, на самом ли деле кассир позволила себе...

Подробнее
Мясников прокомментировал массовое увольнение медиков в ЕАО из-за отказа вакцинироваться

Мясников прокомментировал массовое увольнение медиков в ЕАО из-за отказа вакцинироваться

5-11-2021, 17:09

0

Доктор Александр Мясников прокомментировал массовое увольнение двадцати семи сотрудников скорой помощи в Еврейской...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Дмитрий Медведев рассказал о возможном продовольственном кризисе в России

Дмитрий Медведев рассказал о возможном продовольственном кризисе в России

6-11-2021, 09:59

0

О возможности продовольственного кризиса рассказал в своей статье «Шесть уроков одной пандемии» зампредседателя Совета...

Подробнее
Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

Сегодня, 09:34

0

Работающая во Франции ученый-иммунолог Дарья Карташева-Эмберц назвала основные ошибки российских врачей при лечении...

Подробнее
Россиян, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет неприятный сюрприз с 8 ноября

Россиян, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет неприятный сюрприз с 8 ноября

6-11-2021, 15:49

0

В России с 8 ноября неприятный сюрприз ждет получателей пенсий и социальных выплат. Об этом заявила депутат от КПРФ...

Подробнее
Африканский эксперт рассказал о преступлениях миротворцев ООН

Африканский эксперт рассказал о преступлениях миротворцев ООН

6-11-2021, 15:09

0

Сильвен Нгема, известный военный эксперт из Центральноафриканской Республики,...

Подробнее