Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

Сегодня, 09:34

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Иммунолог Карташаева-Эмберц перечислила основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса COVID-19

Работающая во Франции ученый-иммунолог Дарья Карташева-Эмберц назвала основные ошибки российских врачей при лечении коронавируса.

Она сообщила, что на данный момент Россия лидирует в Европе по количеству летальных исходов от COVID-19. И одной из причин «почетного» первого места в этом жутком рейтинге она считает то, что пациентов от коронавируса часто попросту неправильно лечат.

Иммунолог решила озвучить главные рекомендации для врачей, надеясь, что ее четкие советы позволят исправить ситуацию.

Так, нет смысла всем поголовно назначать антибиотики и гормоны. Мало смысла и в назначении различных противовирусных средств в случае с коронавирусной инфекцией, уверена эксперт.

«Антибиотики стали назначать всем поголовно, как и гормоны, даже тем, кто не нуждается в кислороде — делать этого не нужно. Противовирусные средства (в том числе арбидол) лидируют в списке рекомендаций российских врачей, наверное, единственных в мире, кто еще любит назначать «фероны», но они, увы, не работают», - заявила Карташева-Эмберц.

Также не стоит назначать всем без разбору антикоагулянты. Терапию антитела важно проводить при исключительных показаниях, а к ИВЛ подключать сразу же, как в этом возникнет необходимость.

Стоит также понимать, что повышенная в течении трех дней температура – это не повод для госпитализации. Больницы должны быть только для тяжелых пациентов, а при легком течении болезни не стоит перегружать больного множественной терапией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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