Кто может заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от ковида

Эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль разъяснил важность вакцинации от коронавируса.

«Хотя человечество имеет еще сравнительно кратковременный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, о результатах уже можно говорить. Например о том, что риск тяжелых осложнений после вакцинации снижается. А в случае, если же человек переболел, а затем вакцинировался, то угроза тяжелой формы течения болезни понижается больше, чем на 90%. В соответствии с рекомендациям ВОЗ и Минздрава РФ, все, кто переболел коронавирусом, должны через полгода после выздоровления пройти вакцинацию. Специалисты утверждают, что вариант «перенесенная болезнь плюс прививка» дает самую мощную защиту — «гибридный», или «супериммунитет». Сейчас речь идет о вакцинации раз в шесть месяцев. Однако, не исключено, что в дальнейшем достаточно будет одной прививки в год вакциной «Спутник V»или «Лайт», - рассказал Гиль.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что однокомпонентная прививка «Спутник Лайт» идеально подходит для ревакцинации ранее привитых. По опыту иммунопрофилактики разнообразных инфекций известно, что многократная вакцинация предпочтительнее для людей с ослабленным организмом — их иммунитет дает более слабый ответ на прививку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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