Мясников прокомментировал массовое увольнение медиков в ЕАО из-за отказа вакцинироваться

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Доктор Александр Мясников прокомментировал массовое увольнение двадцати семи сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области. Как известно, медики отказались прививаться от коронавируса.
По мнению Мясникова, уволенных врачей нельзя считать «антиваксерами», так как они не агитировали против вакцинации. Он считает, что к работе с пациентами нужно допускать не только вакцинированных, но и переболевших медиков с достаточным уровнем антител.
Ранее главный санитарный врач региона Павел Копылов обязал 80% коллектива привиться от ковида. Из-за нежелания вакцинироваться медики двух филиалов скорой помощи Облучья и Пашкова решили уволиться. Среди них восемь фельдшеров и пять медсестер, остальные – уборщицы и водители.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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