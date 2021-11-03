Мясников прокомментировал массовое увольнение медиков в ЕАО из-за отказа вакцинироваться

Доктор Александр Мясников прокомментировал массовое увольнение двадцати семи сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области. Как известно, медики отказались прививаться от коронавируса.

По мнению Мясникова, уволенных врачей нельзя считать «антиваксерами», так как они не агитировали против вакцинации. Он считает, что к работе с пациентами нужно допускать не только вакцинированных, но и переболевших медиков с достаточным уровнем антител.

Ранее главный санитарный врач региона Павел Копылов обязал 80% коллектива привиться от ковида. Из-за нежелания вакцинироваться медики двух филиалов скорой помощи Облучья и Пашкова решили уволиться. Среди них восемь фельдшеров и пять медсестер, остальные – уборщицы и водители.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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