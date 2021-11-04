Главврач челябинской горбольницы Угнивенко высказался о QR-кодах и о вакцине «Спутник Лайт»

Сегодня, 08:34

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Главврач челябинской горбольницы Угнивенко высказался о QR-кодах и о вакцине «Спутник Лайт»

Главврач ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко сообщает о скоплении людей в прививочных пунктах. С одной стороны, стремление граждан вакцинироваться его радуют, но с другой -  его огорчает тот факт, что многие люди прививаются ради получения QR-кода.

«Теперь на первый план выходит не здоровье, а.. QR-код. И надо как-то «побыстрее его получить», чтобы не отставать от знакомых», — отмечает доктор.

Граждане хотят вакцинироваться, чтобы посещать ТЦ, кафе и рестораны. При этом они решили идти легким путем - прививаются однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Врач объясняет, что вакцинация обеспечивает более легкое протекание болезни и снижает вероятность смертельного исхода. Угнивенко рекомендовал тем, кто прививается впервые, использовать для этого двухкомпонентную вакцину. Молодым людям подойдет и Спутник Лайт. А людям старше 60 лет врач посоветовал Спутник V.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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